Cosmin Contra (46 ani) a fost lider aproape tot campionatul cu Al-Ittihad. Însă, în ultimele șase etape a fost surclasat de Al-Hilal, după ce echipa românului a bifat trei înfrângeri și două rezultate de egaltiate.

Iar președintele clubului din Jeddah, Anmar Al-Haili, nu a putut digera acest eșec. Conform site-ului saudit Kooora, conducătorul lui Al-Ittihad nu dorește să se mai bazeze pe serviciile lui Cosmin Contra și în sezonul viitor. Acesta caută un nou antrenor care să aducă titlul pentru echipa sa după o pauză de de 13 ani, utlimul triumf în competiția internă fiind în 2009.

Devansat de Al-Hilal pe ultima sută de metri, tehnicianul român a ținut să-și prezinte scuzele în fața suporterilor și să-i asigure că în sezonul 2022-2023 nu va mai repeta aceleași greșeli.

„Ce s-a întâmplat în acest an e o lecție de pe urma căreia vom profita în ediția viitoare. Vom repara greșelile. Am avut ghinion. Am condus mult timp, însă am ratat titlul pe ultima sută de metri”, a declarat Cosmin Contra pentru publciațiile din Arabia Saudită.

De-a lungul carierei, Contra le-a mai pregătit pe Politehncia Timișoara, Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Guangzhou R&F, Alcorcón, Dinamo București și naționala României. A câștigat două trofeeu, Cupa României cu Petrolul Ploiești și Cupa Ligii cu gruparea din Ștefan cel Mare.