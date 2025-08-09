După un sezon de vis pentru internaționalul român, o ofertă de 18 milioane de euro din partea lui Aston Villa a venit la adresa clubului din La Liga pentru internaționalul român, însă cei de la Rayo Vallecano au refuzat-o direct.

Andrei Rațiu i-ar putea umple vistieria lui Huesca

Acest lucru i-a stârnit nemulțumirea fotbalistului român care visa să facă un pas important în carieră și, în principal, pe un salariu mai atractiv. Mai mult, Rayo Vallecano îl deține acum integral pe Rațiu după ce i-a plătit 5 milioane de euro lui Villarreal. Până în acest moment, internaționalul român era în coproprietatea celor două cluburi.

Chiar dacă s-a plătit această sumă pentru fundașul lateral, nu este exclus ca Rațiu să îi părăsească pe spanioli. Rayo Vallecano a făcut această mutare tocmai pentru a nu fi nevoită să împartă cu ”Submarinul Galben” suma încasată în urma vânzării.

Totuși, Villarreal nu era singurul club care avea o cotă parte din transferul lui Rațiu. Mai este și Huesca, fosta echipă a internaționalului român, unde Rațiu a evoluat în perioada 2021-2023. Rayo Vallecano a plătit 500.000 de euro pentru a-l transfera pe român de la Huesca. Acum, dacă un club va achita clauza de 25 de milioane de euro pe care Rațiu o are la Rayo Vallecano, Huesca ar primi o sumă importantă.

”Dacă tranzacția se încheie pentru sumele așteptate, echipa lui Guilló ar primi 2,5%. Asta se traduce în aproximativ 625.000 de euro. Un plus semnificativ pentru finanțele clubului în plină perioadă de transferuri. Acest lucru ar putea permite echipei să facă un salt calitativ cu puținele achiziții rămase. Clubului îi lipsesc două transferuri. Planurile includ aducerea unui alt mijlocaș central și a unui jucător cu profil mai ofensiv”, au scris spaniolii de la Fondo Segunda.

