Internaționalul român a înscris un gol superb cu o execuție în forță de la marginea careului.

Barry Ferguson: ”O să rămân cu spiritul golului egalizator din ultimul minut!”

Întrebat dacă golul marcat în prelungiri de Ianis Hagi prin care internaționalul român a restabilit egalitatea în meciul cu Aberdeen îl va inspira pentru returul cu Athletic Bilbao, Barry Ferguson a răspuns afirmativ.

Antrenorul lui Ranges a afirmat că este mândru că elevii săi s-au luptat până la final pentru a obține măcar un punct pe terenul lui Aberdeen, însă tehnicianul nu a pronunțat în niciun moment numele lui Ianis Hagi.

”Da, o să rămân cu spiritul golului egalizator din ultimul minut înaintea returului cu Bilbao. Probabil că în câteva zile voi primi vești bune de la echipa medicală, dacă voi avea alți trei sau patru jucători disponibili.

Trebuie doar să aștept și să văd. Dar un lucru legat de ei... săptămâna trecută, după meciul cu Hibs, le-am pus la îndoială caracterul și dorința. Știm cu toții ce s-a întâmplat luni. Cu siguranță, în ultimele două meciuri au arătat că le au. Trebuie să jucăm mai bine, dar trebuie să încercăm să păstrăm 11 jucători pe teren. Asta a devenit un lucru care se tot repetă.

Dacă avem 11 jucători pe teren, avem șanse mai bune să câștigăm meciuri. Totuși, cred că au rămas uniți și au muncit extrem de mult când am rămas în zece. Trebuie să cedezi mult din posesie, dar au fost dispuși să facă asta. Am spus că trebuie să facem sacrificiul ăsta. Speram să avem câteva ocazii și am avut câteva. Evident, am reușit să le fructificăm”, a spus Barry Ferguson, conform Rangers Review.

Ce a spus Ianis Hagi despre viitorul lui după Aberdeen - Rangers

După meci, mijlocașul a vorbit despre viitorul său. Contractul lui Ianis Hagi va expira la finalul sezonului, iar, cel puțin deocamdată, cele două părți nu au ajuns la un acord cu privire la prelungirea înțelegerii.

”Din perspectiva mea înțeleg, pentru că viitorul meu este în aer, având în vedere că la finalul sezonului contractul meu va expira. Înțeleg complet, dar ce nu pot accepta sunt anumite lucruri, cuvinte pe care eu nu le-am spus niciodată. Am vrut să lămuresc asta, niciodată nu am spus că vreau să plec de la Rangers.

Știți cât de fericit să fiu aici și cât de mult iubesc acest club. Aș face orice pentru Rangers!”, a spus Ianis Hagi, conform Rangers Review.