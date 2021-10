Valentin Popescu, expert în marketing sportiv, despre transferul anului: „Dinamo, lovitură de imagine. Steaua n-a știut să gestioneze momentul de glorie al sportivului”

Valentin Popescu (41 de ani) este unul dintre cei mai activi oameni de marketing sportiv din România. Știe foarte bine ce înseamnă imaginea sportivilor, cum se formează aceasta și cum se poate vinde. L-am abordat pentru a-l întreba, în principal, despre transferul anului, trecerea înotătorului David Popovici, cel mai promițător tânăr sportiv de la noi, de la CSA Steaua la CS Dinamo.

De ce crezi că l-a pierdut Steaua pe David Popovici?

Probabil cei de la Dinamo au venit cu o ofertă mult mai interesantă. Până la urmă, Dinamo este clubul cu cei mai mulți sportivi medaliați la nivel de Campionate Mondiale, Jocuri Olimpice... Iar David este liber să aleagă ce e mai bun pentru el. E și normal ca un sportiv de valoarea lui și cu potențialul lui să aleagă ce e mai bine pentru el.

„CSA Steaua trebuie să fie atentă la detalii”

Dar vorbeam ca imagine. Nu e o lovitură proastă de imagine pentru CSA și, pe de altă parte, o lovitură bună de imagine pentru Dinamo?

Cei de la CSA trebuiau să să gestioneze situația. Evident că a fost o lovitură de imagine, dar probabil că Dinamo a avut mult mai multe argumente ca să îl convingă pe David. Este o lovitură foarte bună de imagine pentru Dinamo. CSA Steaua trebuie să fie atentă la detalii de genul acesta, mai ales că există acea problemă cu fotbalul...

Cei de la CSA Steaua au făcut ceva de imagine pentru David după acele performanțe?

Am remarcat niște postări pe Social Media.

Dar o acțiune concretă, fizic?

La un moment dat, David a fost invitat la Ministerul Învățământului. Nu știu dacă ei au generat această acțiune în jurul sportivului sau pur și simplu a fost dorința oamenilor politici de a valoriza momentul.

Marile companii trebuiau anunțate

Mă gândeam la promovarea imaginii lui în contextul clubului și la promovarea acestui sport. Având niște performanțe, nu trebuie să te promovezi?

Eu nu am auzit de cineva de la Steaua să fi trimis emailuri către marile companii, prin care să le aducă aminte – că poate nu toți oamenii sunt consumatori de sport – de marea reușită a lui David, că a fost la o unghie de medalia olimpică. Și au mai fost medaliile de la Campionatul European de la Roma. Dar poate au făcut ceva și nu a ajuns informația la mine...

Poate conta în decizia unui sportiv, de a rămâne sau de a pleca, lipsa de preocupare sau a unui plan de viitor a clubului de care aparține?

În decizia unui sportiv trebuie să conteze absolut totul, cât de mult se ocupă clubul de tine, de la imaginea pe care te ajută să o ai – ești o valoare certă și ei trebuie să te pună și mai mult în valoare – până la resursele financiare pe care le alocă, condițiile de antrenament. Absolut tot ce înseamnă ecuația aceasta când ai un sportiv de asemenea talie în curtea ta. Poate a contat și faptul că Dinamo are bazin de dimensiuni olimpice, iar CSA nu.

Nimic extraordinar la cele două cluburi departamentale

Crezi că Dinamo se va ocupa mai bine de imaginea lui, adică are antecedente mai bune din acest punct de vedere?

Acum să nu credem că lucrurile sunt atât de diferite între cele două cluburi. Până la urmă, sunt două cluburi care au fost și încă sunt departamentale. Nu am văzut niciodată la nivel de imagine să fi făcut cineva ceva extraordinar față de celălalt. Sunt oarecum lineare.

Au departamente de marketing cele două, CSA Steaua și CS Dinamo?

Pe hârtie au. Au fost și acțiuni interesante pe care le-au făcut, nu putem spune că au tăcut complet. Eu urmăresc ambele pagini de socializare, mai mult pe zona de Facebook, și am văzut că există activitate, în sensul de a remarca atunci când sunt rezultate extraordinare pentru sportivii lor. Dar asta e la nivel basic.

Să trecem la un alt sportiv tânăr, ai și vorbit la Digi 24 despre Emma Răducanu…

Da, am fost invitat la Digi 24 după ce Emma Răducanu a reușit isprava de a câștiga US Open. Se mișcă lucrurile altfel în cazul ei, pentru că e vorba de altă zonă. Ea pare cetățeanul lumii, cetățean global. Este la fel de iubită în toate colțurile lumii. Evolua la US Open cu o jucătoare din Statele Unite și parcă avea mai mulți fani decât aceasta. E născută în Canada, are cetățenie și reprezintă Marea Britanie, noi suntem bucuroși că pe linie paternă tatăl vine din România...

Mesajul Emmei Răducanu în mandarină, o execelentă acțiune de marketing

Și mama chinezoiacă.

Originile mamei sunt extrem de importante în toată ecuația. Am văzut acel mesaj al Emmei în mandarină, un dialect chinezesc din zona Beijingului, mesaj care a fost foarte apreciat și în presa de stat din China, și pe toate rețelele de socializare specifice poporului chinez. Ea este foarte interesantă pentru toate companiile care investesc pe piața din China, una enormă, sau dinspre China în Occident. Emma Răducanu depășește o barieră lingvistică pe care toate sportivele occidentale o au. Orice departament de marketing al unei companii care vrea să intre pe orice piață din lume ar vrea să o folosească pentru imagine. La ea sunt mai multe căsuțe bifate, adică felul cum joacă, felul cum arată, cum se exprimă. Pare un cetățean al lumii. Mă refer la felul nonșalant în care se exprimă, concret și direct și destul de matur pentru vârsta ei. Și mai sunt și alți factori pe care i-am remarcat citind presa internațională... Că ambii părinți sunt finanțiști, de exemplu. Am văzut că și ea a vizitat bursa de la New York, printre primele vizite după ce a câștigat US Open. Deci e clar că au o direcție în a avea grijă de finanțe. Părinții provin din familii educate, atât mama, cât și tatăl au studiat la New York pe zona financiară.

Mesajul acesta în mandarină este o acțiune de marketing?

Cu siguranță!

Crezi că a învățat-o cineva să facă asta?

Cred, pentru că este o echipă în spatele ei și pentru că sunt lucruri mult prea bine făcute. Am citit că tatăl a fost implicat în toate etapele dezvoltării ei și cu siguranță nu a făcut abstracție de zona aceasta. Sunt convins că deja avocații familiei au înregistrat numele Emma Răducanu ca un brand și în curând vom vedea linia de cosmetice, îmbrăcăminte, încălțăminte cu numele ei, brandul Emma Răducanu.

Greu în Europa de Est

Brandul David Popovici nu se poate face?

Cum să nu? Sigur! Este însă un impediment când vii din Europa de Est și asta se vede și la Simona Halep. Mă uitam în ultimul Top Forbes al câștigurilor sportivilor, între iunie 2019 și iunie 2020. Am văzut că pe primul loc era Osaka, care avea în jur de 37 de milioane de dolari câștigați, dar peste 30 veneau din contracte de publicitate.

Piața japoneză...

Da, aici paranteză: originile mamei Emmei Răducanu sunt mai puternice decât orginile mamei lui Naomi Osaka. Pe locul 2 era Serena Williams, care avea în jur 36 de milioane, tot așa, majoritatea din contracte de publicitate. Pe locul 3 era Simona Halep. Avea 10 milioane în anul acela câștigate, dar la ea câștigul era invers: 6 veneau de pe teren și doar 4 din publicitate. E clar că este un impediment când vii ca mare sportiv din Europa de Est. Nu neapărat din România. Poți fi și din Bulgaria, Ungaria, Ucraina... În concluzie, originile globale ale Emmei o avantajează în ecuație.

Deci când a făcut mesajul în mandarină ea s-a adresat pieței chineze.

E clar că a fost și o latură emoțională...

Păi nu trebuie speculat momentul?

Da! În sensul că a făcut-o și pentru mama ei, dar e clar că a fost îndrumată să o facă și ca un factor potențial de expunere cât mai largă, care să îi aducă beneficii, ceea ce este foarte inteligent. Mi s-a părut extraordinar că a făcut acest lucru. Nu știu dacă a trimis vreun mesaj și în română. Să fim sinceri: cel mai puțin o ajută originile românești când vorbim despre piețe financiare, pentru că noi nu suntem o piață extraordinar de mare.

Da, dar uite că se gândește să vină la Cluj.

Ar fi ceva. La momentul pe care îl parcurge ea, cu un marketing bun, ar ajuta-o și mai mult dacă ar câștiga la anul încă un turneu de Grand Slam, Wimbledon să zicem, chiar în țara pe care o reprezintă. O să-i crească și mai mult veniturile. Dar poate să obțină foarte mulți bani și fără să câștige multe turnee de acum înainte, pentru că mai sunt exemple de sportivi care au început în forță, după care nu au mai avut performanțe, dar bani au câștigat din contracte de publicitate.

Derapajele din declarațiile celor de la FC U Craiova

Să trecem și la fotbal. Derby-ul Craiovei nu ar fi trebuit speculat mai mult de echipa gazdă? Ei mai mult au pus contre să nu vină lumea la stadion.

Am văzut și eu tot felul de comunicate. Am văzut că oficialii de la CSU și-au dorit să joace cu suporteri, iar ceilalți nu, dar acum nu putem acuza pe nimeni, pentru că mai este și pandemia.

Dar nu trebuia speculat un asemenea moment?

Păi CSU a știut să-l speculeze.

Eu mă refeream la gazde...

Gazdele nu au știut să-l speculeze. Ba chiar au fost niște derapaje în declarații la adresa patronului lui CS Universitatea Craiova.

Din câte știi, FC U are departament de marketing?

Eu știu că au. Am și văzut niște acțiuni făcute în jurul echipei. Nu au fost chiar așa într-o beznă, dar cred că ar trebui să fie mai atenți la declarații, pentru că, la un moment dat, când ești atât de trivial, e posibil să fii apreciat de pătura dură a fanilor tăi, dar opinia publică nu cred că agreează aceste derapaje nefericite.

A fost pandemie, suntem încă în pandemie. Cum ați ajutat sportul în această perioadă?

Începând din luna mai, Alexandrion Group a putut face din nou evenimente. Am reușit o medie de 8-10 evenimente pe lună, care se apropie de normalul anilor trecuți de dinainte de pandemie. Toată vara, chiar și în septembrie, am organizat meciuri caritabile cu vedete din lumea fotbalului la Ploiești, Berceni....

Pentru cine ați strâns bani?

De exemplu, pentru tineri fotbaliști cu probleme de sănătate. În Berceni este un tânăr fotbalist care a avut nevoie de mai multe tratamente în Turcia. Aesta a fost scopul unuia dintre evenimente.O echipă de Old Boys, reprezentanta Berceniului, a jucat împotriva uneia de vedete, din care a făcut parte Ionel Dănciulescu. Am susținut și meciuri demonstrative de Old Boys, cum a fost cu Rapidul, am susținut lansarea unor cărți de sport, ca să arătăm că se mai face și presă de calitate în țara asta. Uite, chiar despre Rapid: „Rapidismul, istoria unui fenomen sportiv”, autor Pompiliu Nicolae Constantin. A mai fost „Air Majesty Michael Jordan”, de Emil Hossu Longin, iar acum, la COSR, care a fost gazdă, „100 de sportivi legendari”, semnată de Bogdan Socol, și multe alte cărți care au legătură cu lumea sportului.

În general vă îndreptați atenția și spre sporturi mai puțin mediatizate...

Am susținut și sporturi mai noi și interesante, cum sun Padbolul, baschetul 3x3, Turul ciclist al Sibiului, unde oferim tricoul galben. Am avut eveniment organizat cu Ministerul Afacerilor Externe, „Diplomație în sport”, am sărbătorit cu Rapidul 98 de ani de la înființare. Spuneam de baschet 3x3, am susținut evenimentul de la Palatul Parlamentului, care a avut loc în sala Unirii, „Dribling pe sub candelabre”. Presa internațională a remarcat și a scris că a fost în top 3 cele mai interesante locații în care s-au organizat vreodată competiții de gen. Au mai fost la Turnul Eiffel și la muzeul din Amsterdam. Am susținut și evenimentele naționalei de jurnaliști. Pe tot parcursului sezonului estival am avut evenimente cu fotbal pe plajă la Eforie, Costinești, unde am oferit mingi de fotbal, baschet, volei, rugby celor care au vrut să facă sport. Am continuat parteneriatele de tradiție pe care le avem în Liga I și Liga a 2-a cu CS Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești.