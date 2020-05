Transport GRATUIT pentru toti elevii din Romania! Anunt de ultima ora al guvernului

Guvernul Orban a adoptat o ordonanta de urgenta de importanta maxima pentru elevii din toata tara.

Astfel, copiii si tinerii aflati la studiu vor avea transport gratuit dus-intors pana la scoala cu toate mijloacele de transport in comun.

"Am facut azi un pas extrem de important pe o problema despre care au vorbit guverne la rand, dar pe care nimeni nu a realizat-o pana azi. Vorbim despre transportul gratuit pentru elevi. Prin Ordonanta de Urgenta am decis ca operatorii de transport sa asigure transportul gratuit al elevior sub sanctiunea incetarii contractelor si chiar a retragerii licentei de traseu in cazul transportului interjudetean. Sute de mii de copii care pana acum erau vaduviti de un drept fundamental, educatia gratuita de calitate, dar si de siguranta a vietii personale, au prmit o mana de ajutor din partea guvernului", a explicat Raluca Turcan, viceprim-ministru al cabinetului Orban.

Astfel, copiii si adolescentii aflati la orice forma de studiu vor beneficia de transport gratuit cu mijloacele de transport locale si interjudetene, inclusiv cu trenurile, de acasa pana la unitatea de invatamant.