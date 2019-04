Solidarizare fara precedent! Campania "Doneaza Sange Constant" a determinat mai multe grupuri de presa sa-si doneze microfoanele pentru o cauza comuna

In prima luna de la lansare, Campania “Doneaza Sange Constant”, initiata de Crucea Rosie Romana, alaturi de Institutul National de Hematologie Solidarizafre fara precedent in presa din Romania. Campania "Doneaza Sange Constant" a determinat mai multe grupuri de presa s-si doneze microfoanele pentru o cauza comuna

Transfuzionala „Prof. Dr. C. T. Nicolau“, McCann Worldgroup Romania, McCann PR si UM Romania, a convins jurnalistii mai multor televiziuni importante, posturi de radio si publicatii online sa isi doneze simbolic microfoanele, pentru a atrage atentia ca nevoia de sange in tara noastra este constanta, nu doar atunci cand se intampla o tragedie nationala.

Lansata oficial pe 28 februarie 2019, campaniei i s-a alaturat inca de la inceput PRO TV, in calitate de partener oficial. Astfel, prin simplul gest de a purta pe microfon mesajul „Doneaza Sange Azi” si denumirile grupelor de sange, jurnalistii de la Stirile PRO TV din Sport si Vorbeste lumea au deschis calea si interesul celor care ii urmaresc, de a deveni donatori constanti si, implicit, salvatori de vieti.

In urma apelului facut in cadrul campaniei noastre de catre reporterul Stirilor PRO TV, Ramona Pauleanu, 500 de studenti ai Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti au donat sange.

“Suntem recunoscatori pentru toata aceasta solidarizare fara precedent in presa din Romania, intr-un context de normalitate, fara ca la mijloc sa fie o tragedie, subiect de breaking news. In continuare ne propunem sa desfasuram aceasta campanie pe termen lung si sa schimbam comportamentul si mentalitatea romanilor, in ceea ce priveste donarea de sange. Speram ca mesajul sa fie inteles de cat mai multi jurnalisti si ii asteptam si pe ceilalti sa ni se alature.”- Iuliana Tudor, Ambasador Crucea Rosie Romana

Printr-o simpla donare de sange, pot fi salvate 3 vieti. Iar la fiecare 3 secunde, un roman trebuie sa primeasca sange. Din pacate, sub 2% dintre romani doneaza sange, in timp ce media europeana este de 6%.