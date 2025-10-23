România are și povești frumoase: la copiii la care ajung mai greu oportunitățile, ajung sportul și natura

Într-o lume în care majoritatea copiilor își trăiesc viața în fața ecranelor, un grup de tineri din comunități vulnerabile ale României descoperă puterea de a-și depăși limitele prin activități fizice și outdoor. Sportul și natura devin șanse la viitor. De la terenuri de rugby pentru toți până la săli de sport transformate în spații de învățare imersiv. De la meserii verzi până la adevărate laboratoare de educație ecologică în păduri și parcuri naționale – toate devin teren de joacă și oportunități pentru copiii defavorizați. FDP Protagoniști în educație, Te Aud România, ProPark și Clubul Sportiv Nautic Titanii sunt doar câteva ONG-uri care luptă zi de zi să demonstreze că educația fizică nu e doar despre mobilitate fizică, ci și despre mobilitate socială: incluziune, curaj, comunitate și oportunități. Organizațiile sunt sprijinite de Fundația Dacia pentru România prin programul de granturi „Mobilitatea contează” să înlăture bariere în calea accesului la educație pentru cât mai mulți copii, prin sport și natură.



Copiii care trăiesc lângă ariile protejate au viitor chiar acasă Comunitățile rurale din jurul ariilor protejate sunt pline de resurse umane și naturale, dar rămân adesea invizibile. Oamenii iubesc natura, dar nu știu cum să o transforme într-o oportunitate de carieră. De exemplu, chiar în aceste comunități, educația ecologică este aproape inexistentă în cadrul formal, iar orientarea profesională este limitată, cu puține exemple concrete de meserii pentru care natura chiar e un aliat sau o resursă. Propark Fundația pentru Arii Protejate și-a propus să reducă aceste bariere aducând direct în comunități ceea ce acum nu există: educație interactivă, tehnologie și exemple concrete de cariere. Astfel, copiii nu mai au nevoie să iasă din sat pentru a învăța despre viitorul lor – viitorul vine la ei. „Copiii care trăiesc pe lângă cele mai frumoase și valoroase locuri din România chiar trebuie să aibă și cele mai bune șanse pentru viitorul lor. Vrem ca oamenii să știe că acești copii merită șanse egale, iar profesiile legate de natură sunt reale, valoroase și accesibile chiar din satul lor”, spune Dana Dragomirescu, comunicator, Propark. În cadrul proiectului <<Creștem cu Natura - Educație și meserii verzi pentru viitor>>, sprijinit de Fundația Dacia pentru România, Propark va asigura accesul la educație pentru 500 de copii aflați în comunele defavorizate din vecinătatea ariilor protejate Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Natural Bucegi și Dumbrăvița-Rotbav-Măgura Codlei. „Am creat o caravană educațională mobilă, care ajunge direct în școlile din aceste zone rurale și, odată cu ea, aducem filme educaționale, cu realitate augmentată, activități interactive și povești reale despre meseriile verzi”, adaugă Dana Dragomirescu.



Profesorii, educatori pentru natură Pentru echipa Propark, libertatea de mișcare înseamnă acces egal la educație, profesii și un viitor sustenabil – indiferent de locul în care trăiești. România a început să se miște, există exemple de conservare a naturii, rețele de arii protejate și ONG-uri implicate. Dar ei își doresc să miște și mai mult lucrurile pentru ca fiecare copil, fie el din sat sau oraș. „Ne propunem să formăm profesori ca educatori pentru natură. Vom crea o bibliotecă digitală și le vom deschide copiilor ochii către cariere locale sustenabile, de viitor. Impactul? Copiii vor putea vedea natura ca pe o oportunitate, nu ca pe o limitare – iar comunitățile lor vor deveni spații unde se poate învăța, rămâne și construi un viitor. Ne dorim ca profesorii să fie motivați să continue activitățile cu resursele primite, ca elevii să-și imagineze un viitor în meserii verzi, iar autoritățile locale să susțină aceste direcții. Concret, vrem să mișcăm percepțiile – despre natură, educație și potențialul copiilor din aceste comunități”, explică Dana Dragomirescu.



„Dar copiii noștri ce vor face?” Acum 18 ani, Erika Vaida-Bela, fondatoarea Propark și primul director de parc național din România, se afla într-un cămin cultural, vorbind despre viitorul Parcului Național Retezat. La finalul discuției, un grup de mame i-a pus o întrebare care avea să-i rămână în minte și în inimă: „Dar copiii noștri ce vor face?”. A înțeles atunci că orice proiect pentru natură trebuie să creeze și oportunități reale pentru oameni. Iar de atunci Propark vine cu soluții pentru educație, meserii verzi și dezvoltare locală. „Vrem ca răspunsul la acea întrebare să fie clar: copiii din aceste zone de arii protejate să poată rămâne acasă și să le poată fi bine. Natura nu trebuie să fie un obstacol, ci o oportunitate”, concluzionează Dana Dragomirescu. De peste 16 ani, Propark contribuie la profesionalizarea sectorului conservării naturii, dezvoltând programe de formare continuă pentru rangeri, administratori de arii protejate, educatori de mediu și comunități locale. SportME UP! O altă organizație, Asociația FDP Protagoniști în Educație, își propune să deschidă drumuri către educație și incluziune pentru persoanele vulnerabile, susținându-le să devină protagoniștii propriei vieți. „Mulți copii și tineri nu pot să se miște în viață așa cum ar trebui, din cauza lipsurilor materiale și educaționale. România a făcut progrese în ultimii ani, însă pentru a mișca lucrurile mai departe, avem nevoie de investiții sustenabile în educație, incluziune socială și acces la programe formative și sportive, astfel încât fiecare copil să aibă șansa să se dezvolte armonios și să devină un cetățean activ, responsabil și creativ. Libertatea de mișcare devine astfel un motor al șanselor egale și a mobilității sociale reale”, povestește Carmen Elena Andreșoi, Director Executiv, Asociația FDP Protagoniști în Educație.



Concret, asociația a dezvoltat un program de incluziune prin sport pentru copiii din comunități marginalizate, prin care arată că fiecare copil merită să fie parte dintr-o echipă, să învețe ce înseamnă fair-play și să viseze la un viitor mai bun. „În cadrul programului, copiii au acces gratuit la sport, într-un cadru organizat, sigur și aproape de școală și de casă, reducând astfel inegalitățile de șanse”, adaugă Carmen Elena Andreșoi.



Săli de sport transformate în spații de învățare imersivă Dacă acum 20 ani în satele Iazu, Cojasca, din Dâmbovița copiii nu ajungeau la liceu sau facultate, în școala primară construită de FDP Protagoniști în Educație în satul Iazu sunt acum 460 copii în clasele I-IV care merg zilnic la școală. În mai 2024, asociația a deschis și Școala Socială Sportivă pentru copiii din Iazu și Cojasca, un program de prevenire a abandonului școlar. „Întrucât majoritatea copiilor provin din comunități unde modelul familial este unul cu o educație precară, copiii nu au un punct de sprijin acasă în efectuarea temelor. Majoritatea au lacune școlare, motiv pentru care le e din ce în ce mai greu să meargă la școală. Mai ales după pandemie, interesul pentru teme suplimentare după școală este foarte mic. Ne-am propus să creăm un context sportiv de învățare imersiv prin sistemul Lü în sala de sport, care va deveni un model de prevenire a abandonului școlar pentru o generație digitalizată. Sistemul va funcționa montat pe un perete adecvat într-o sală de sport și îi va ajuta pe copii să învețe mai bine prin activitate fizică”, explică Directorul Executiv FDP Protagoniști în Educație. Sistemul Lü este un sistem care transformă o sală de sport în spațiu de învățare imersivă. Include un proiector, o cameră de detectare a mișcării și un modul de lumină și sunet pentru a crea spații magice captivante în care copiii învață mai bine prin activitate fizică. Prin sport și joc, sistemul Lü transformă învățarea într-o experiență interactivă, ajutând copiii să-și dezvolte alfabetizarea digitală, gândirea critică, spiritul de echipă și coordonarea. Sistemul permite creșterea abilităților de literație (citire, analiză, înțelegere, răspuns la întrebări în baza unor informații primite) și planificarea orelor remediale (română, matematică, științe) cu subiecte care pot completa cunoștințele lipsă. Copiii vor învăța noțiuni grele prin joc, prin mișcare, prin învățare multisenzorială (imagine, sunet, joc, stimularea răspunsurilor individuale dar și joc în echipă). Modul în care sunt construite programele contribuie la dezvoltarea gândirii critice, copiii răspund la quizz-uri, acumulează puncte în urma oferirii răspunsurilor corecte. „Copiii vor învăța într-un spațiu relaxat, de siguranță, nu vor simți constrângeri privind evaluarea, notarea de la clasă. Sistemul permite și integrarea unor tactici, metode sportive, deci va fi integrat și la parte din antrenamentele sportive. Sperăm ca și cadrele didactice din școala în care va fi instalat sistemul să învețe cum pot integra sistemul în predarea lor la clasă, să facem învățarea mai prietenoasă, să creștem curiozitatea copiilor pentru explorarea diferitelor noțiuni școlare și nu numai”, concluzionează Carmen Elena Andreșoi.



FDP Protagoniști în Educație este activă de peste 29 de ani în România. De-a lungul timpului, au sprijinit peste 20.000 de beneficiari români (copii și familiile acestora), peste 20.200 de refugiați ucraineni și au peste 100 de proiecte încheiate. Cum devine sportul un motor al mobilității sociale? În România, sportul rămâne una dintre cele mai puțin folosite unelte educaționale, iar sistemul de sport de masă se confruntă cu probleme serioase: infrastructură precară, lipsă de interes, politici neclare. Să îi adaugi și o dimensiune educațională devine un demers ambițios, dar absolut necesar. De multe ori, comunitățile de la firul ierbii nu îl privesc ca pe o unealtă de schimbare, iar aici intervine Fundația Te Aud România. Pornesc de jos, de la nevoile reale ale copiilor și ale comunităților lor, și construiesc pas cu pas, alături de toți cei care pot să susțină această transformare. Școlile sunt primele lor repere. Acolo integrează sportul în procesul educațional, identifică rapid nevoile elevilor și, cel mai important, investesc în profesori. Îi sprijină să înțeleagă și să folosească sportul ca pe un instrument de dezvoltare, nu doar ca pe o altă oră în orar.



„Proiectul <<Rugby pentru toți>> propune o schimbare de paradigmă: transformarea sportului într-un instrument esențial de dezvoltare personală, incluziune socială și coeziune comunitară. Acest program, considerat în prezent cel mai complex demers de educație nonformală prin sport din România, își propune să răspundă unor nevoi reale și urgente ale tinerilor din comunități vulnerabile”, povestește Gabriela Cristina Andronache, fondator Fundația Te Aud România. Proiectul pornește de la o serie de probleme sistemice și propune o abordare holistică, îmbinând antrenamentele și competițiile sportive cu activități de dezvoltare personală și orientare educațională. Rugby deschide noi drumuri Te Aud România oferă tinerilor un cadru sigur și motivant în care sportul, în special rugbyul, este folosit ca instrument de dezvoltare personală. Prin antrenamente regulate, activități de echipă și dezvoltare personală, tinerii învață valori esențiale precum disciplina, respectul, colaborarea și perseverența. În paralel, oferă sprijin educațional prin sesiuni de consiliere, ateliere de dezvoltare personală și activități non-formale care îi ajută pe tineri să-și descopere potențialul.



În 2018, Andrei (pseudonim) devenea cel mai tânăr participant al programului Rugby pentru toți. Până atunci, fundația acceptase doar tineri de liceu. Dar profesorul lui de sport din satul natal, pasionat de rugby, a văzut în ochii copilului o scânteie care nu putea fi ignorată și i-a deschis calea spre acest program. Andrei a crescut într-un mediu vulnerabil, unde șansele păreau limitate. Însă în Rugby pentru Toți a descoperit mai mult decât un teren de joc: o comunitate care l-a susținut, l-a îndrumat și i-a arătat că poate să își construiască un viitor solid. A devenit lider atât pe teren, cât și în afara lui. A purtat banderola de căpitan la echipa națională U20, a fost campion național la juniori doi ani la rând, a jucat pentru Rugby Club Gura Humorului, echipa de seniori a orașului, iar astăzi îmbracă tricoul unei alte echipe naționale de rugby, cu rezultate foarte bune. Fundația Te Aud România activează de peste un deceniu în educație non-formală prin sport, iar din 2014, a susținut aproape 10.000 de copii și tineri și a investit în formarea a peste 100 de profesori de educație fizică, antrenori și tehnicieni sportivi.



Vâslind spre normalitate. Când sportul devine punte între oameni Dar în România, și persoanele cu dizabilități se confruntă cu multiple bariere în accesarea activităților sportive, ceea ce le limitează semnificativ participarea la viața socială și comunitară. 86% dintre persoanele cu dizabilități nu participă la activități sportive, conform unei cercetări a Băncii Mondiale din 2020, iar Strategia Națională pentru Sport 2016–2032 subliniază că accesul lor la facilitățile sportive este extrem de limitat. Această excludere este amplificată de lipsa infrastructurii adaptate, de deficitul de personal specializat, dar și de prejudecățile din comunitatea sportivă. Kayak Champions (Asociația Club Sportiv Nautic Titanii) reușește să miște lucrurile pentru ei, să combată prejudecățile existente și să promoveze includerea lor în comunitate. „Organizăm antrenamente gratuite de caiac și barcă dragon pentru persoanele cu dizabilități fizice și intelectuale din mai multe județe, oferind participanților un context sigur, motivant și adaptat nevoilor lor. Vrem să creăm o cultură a incluziunii în jurul sportului, la toate nivelurile: sportivi, antrenori, instituții, comunitate sportivă”, povestește Marian Baban, Președinte Asociația Club Sportiv Nautic Titanii. Prin finanțarea oferită de Fundația Dacia pentru România, aproximativ 100 de persoane cu dizabilități (12-40 ani), din medii vulnerabile sau instituții de asistență socială, vor participa la sesiuni de inițiere și antrenamente de vâslit. „În caiac, toți sportivii sunt la fel, diferențele dispar” Vara aceasta, sportivii cu dizabilități beneficiari ai programului au participat în premieră la o sesiune demonstrativă de caiac dublu în cadrul Campionatului Național de Kaiac-Canoe, unificat, alături de sportivi paralimpici ai clubului. „Imaginea care ne inspiră este cea a unui tânăr cu dizabilități fizice care nu și-ar fi închipuit că poate ajunge într-un caiac și chiar să viseze la performanță. Pe apă, el descoperă libertatea, încrederea și șansa de a fi recunoscut pentru ceea ce poate realiza. Sau un părinte al unui copil cu dizabilități intelectuale, care nu și-a închipuit că acesta ar putea ajunge să facă parte dintr-o echipă, să asculte indicațiile antrenorului, să vâslească împreună cu colegii și chiar să obțină o medalie la un concurs datorită abilităților sale”, mai spune Marian Baban.



„<<Vâslește pentru viață!>>” este programul umbrelă prin care aducem pe apă persoane vulnerabile – copii din centre de plasament, seniori, supraviețuitori ai cancerului, nevăzători, persoane cu handicap locomotor și alte categorii defavorizate – oferindu-le antrenamente de vâslit și experiența unei comunități unite”, adaugă Marian Baban. Kayak Champions (Asociația Club Sportiv Nautic Titanii) este primul club sportiv de caiac-canoe din București, fondat în 2017. Se adresează atât copiilor, cât și adulților, oferind oportunități de a practica diverse sporturi nautice – caiac sprint, caiac polo, caiac de tură, stand up paddle (SUP) și dragon boat – la nivel recreațional și competițional, sub îndrumarea unor antrenori calificați cu experiență internațională. Când „Mobilitatea contează”, România se mișcă! Fundația Dacia pentru România (FDpR), organizație non-profit având ca scop să contribuie la o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul uman, lansată în aprilie 2025, sprijină 35 de ONG-uri, timp de un an, în cadrul programului de granturi „Mobilitatea contează”, pentru a înlătura bariere de mobilitate fizică și socială în calea a trei tipuri de acces: la educație, la piața muncii și la cultură. Valoarea totală a granturilor este de 1 milion de euro, pentru 13.544 beneficiari la nivel național. Mesajul Programului „Mobilitatea contează” este amplificat prin campania națională „România se mișcă”, prin care Fundația Dacia pentru România își propune să crească gradul de conștientizare publică asupra mobilității fizice și sociale ca o necesitate pentru a construi un viitor, nu ca un privilegiu.

