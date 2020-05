Industria gaming-ului este din ce in ce mai mare: sunt foarte multe jocuri care captiveaza publicul si-i tine in fata calculatoarelor, grafica este din ce in ce mai realista, unele campionate de gaming au premii in valoare de milioane de euro, iar publicul poate varia intre tineri de 5-6 ani si seniori de peste 70. Tot ce trebuie sa faci e sa iti cumperi un joc si poti ajunge intr-o realitate virtuala pe care ti-o construiesti singur!

De aceea, PRO TV Plus a lansat productia online Facem Level in care jucatorii amatori (si nu numai) pot lua lectii de la unii dintre cei mai cunoscuti gameri din Romania, despre jocurile lor preferate! Pana acum, vloggerul Maximilian Ioan (@maxsialtele) si Madalin (@/madalin) au impartasit din strategiile lor, dar si tips & tricks pentru doua jocuri populare: Fortnite si Brawl Stars. Primul episod cu Maximilian a depasit deja 100.000 de vizualizari, iar editia a doua este disponibila deja pe protvplus.ro.

Emisiunea este prezentata de Alex Kollo (@AKollo) si, in fiecare joi, acesta afla informatii din “culisele” gamingului din Romania. Gameri cunoscuti vor vorbi despre jocurile lor preferate si il vor invata diverse trucuri.

In fiecare joi, pe protvplus.ro, Facem Level!