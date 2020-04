Prima tara europeana care a ridicat restrictia de circulatie in afara granitelor! Oamenii pot pleca fara probleme in vacanta

Majoritatea tarilor europene au impus restrictii de calatorie din cauza coronavirusului.

Cehia este primul stat care a relaxat masurile impuse, iar cetatenii pot sa calatoareasca acu in afara tarii. Autoritatile au anuntat ca boala este sub control, informeaza New York Times.

Pana ieri, cetatenii cehi puteau sa iasa din casa doar pentru nevoi esentiale, la fel cum se intampla si in Romania, iar zborurile erau suspendate. Ministrul Sanatatii, Adam Vojtech, a declarat: "Este posibil sa se calatoreasca in strainatate, chiar si pentru o vacanta. La intoarcere insa, cetatenii trebuie sa fie negativi la Covid-19 in urmaefectuarii unui test sau trebuie sa intre in carantina timp de 14 zile".

De asemenea, guvernul a aprobat si legalitatea adunarilor publice de pana la 10 persoane. Universitatile se vor redeschide incepand cu saptamana viitoare, iar magazinele vor putea primi clienti curand.

In Republica Ceha, numarul mediu de noi cazuri zilnice este de 119, cu sub 5000 de imbolnaviri in total.