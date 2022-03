Podcasturile Cu inima la vedere, Acasă la Măruță și Podcastul lui Damian Drăghici sunt disponibile, ÎN PREMIERĂ, pe VOYO!

Podcastul Cu inima la vedere, realizat de Amalia Enache pentru Hope and Homes for Children, este disponibil începând de astăzi, în premieră, pe VOYO. În acest sezon, accentul va fi pus pe educația copiilor, cea pe care o primesc acasă, de la familie, și cea de la școală și din societate.

Prima ediție a celui de-al doilea sezon este LIVE astăzi, pe VOYO, de la ora 14:00. Invitata Amaliei este Adela Popescu, iar împreună vor discuta despre un subiect actual, modul în care le sunt spuse copiilor informații despre război, cum gestionează părinții astfel de situații, fricile celor mici, dar și ale lor. ”Podcastul Cu inima la vedere răspunde în continuare la întrebarea neliniștitoare pe care noi, cei cu conștiința trează, o avem: sunt sau nu un părinte bun?! Și ea vine la pachet cu o sumedenie de alte întrebări legate de ce putem face să fim părinți mai buni, întrebări pe care eu le pun mai departe unor oameni pe care îi admirăm pentru ce au dovedit în profesiile lor, pentru imaginea lor publica, talentul și munca lor, pe de o parte și pe de altă parte unor psihologi-experți. Podcastul Cu inima la vedere va vorbi în acest sezon în mod special despre educație, de la cea pe care le-o oferim copiilor în familie, până la cea de la școală și din societate”, a spus Amalia Enache.

A invitat la el acasă cele mai mari personalități din România și a discutat ore întregi despre viață, activitate profesională și proiecte personale. Discuțiile lui au devenit virale în mediul online, milioane de utilizatori s-au bucurat de aceste întâlniri, care începând din această săptămână sunt disponibile pe VOYO. ”Tibi Ușeriu se apropie de definiția unui supererou. La 48 de ani, vrea să arate că pentru el, nimic nu este imposibil. Despre cum a reușit el să aibă mentalitate de învingător, aflați într-un episod special al podcast-ului Acasă la Măruță, filmat la Bistrița Năsăud. De astăzi, utilizatorii VOYO se pot bucura de o adevărată lecție de supraviețuire. Așa că Let’s VOYO!”, a spus Cătălin Măruță despre podcastul Acasă la Măruță

Podcastul lui Damian Drăghici a cucerit publicul din România prin diversitate. De la actori, muzicieni, sportivi, medici, până la vedete tabloid, toți și-au deschis sufletul în fața lui Damian Drăghici și au vorbit sincer și franc despre detalii mai puțin cunoscute din viața lor. ”Am început acest podcast cu gândul că românii trebuie să descopere personalitățile publice din România așa cum sunt, fără măști, sincere, cu sufletul deschis. De-a lungul unui an, am stat față în față cu o mulțime de celebrități, de la academicieni, cântăreți, actori, sportivi, până la persoane publice pe care le cunoașteți din tabloide. Am arătat diversitate, dar și că toți ascund o poveste, de la toți am învățat ceva, pe toți i-am descoperit așa cum n-am reușit până acum. Mă bucur că, începând din acest moment, abonații VOYO vor putea vedea în avans podcast-urile mele și sper că se vor bucura de tot ceea ce voi afla la invitații mei”, a declarat Damian Drăghici. Primul episod disponibil pe VOYO o are invitată pe Iuliana Tudor, prezentatoarea TV vorbește despre carieră, succes, dar și sacrificiile pe care a trebuit să le facă de-a lungul parcursului ei.

VOYO continuă să aducă cel mai diversificat conținut online, producții inedite și foarte multe surprize pentru utilizatorii platformei.

VOYO – Let’s VOYO!