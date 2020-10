Moment SOCANT in timpul unei interventii a politiei! Un ofiter a fost omorat de un COCOS! Cazul incredibil care inconjoara planeta: cum a fost posibil

Un politist de Filipine a fost ucis de un cocos in timpul unei interventii intr-o locatie unde se desfasurau lupte ilegale cu cocosi.

Totul s-a intamplat in nordul provinciei Samar, potrivit agentiei de stiri filipineze PNA, citata de BBC. Luptele cu cocosi sunt ceva obisnuit in Filipine, iar pe timpul pandemiei au fost interzise. Ele sunt permise doar pe baza unei autorizatii, in spatii special amenajate pentru astfel de evenimente. Luptele se pot desfasura doar duminica, in zile de sarbatoare sau in timpul festivalurilor locale, care pot dura si 3 zile.

Cocosii care lupta au la picioar un pinten de otel atasat care este foarte ascutit. Locotenentului Christine Bolok i-a fost taiata artera femurala cu pintenul, iar din pacate el a murit in drum spre spital.

Trei oameni au fost arestati, iar 6 cocosi de lupta au fost confiscati. Alte 3 persoane suspecte au reusit sa scape.

"In 25 de ani, nu mi s-a mai intamplat vreodata sa pierd un politist din cauza unei lupte intre cocosi", a declarat seful politiei locale, Arnel Apud.