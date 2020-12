iPhone 12 Pro RUSESC! In ce fel poate sa arate CAVIAR, telefonul de lux produs de rusi care costa 5000 $. Nici macar nu are camera foto. De ce il cumpara, totusi, bogatii

Caviar, producatorul de bijuterii si telefoane personalizate din Rusia, a lansat un iPhone 12 Pro cu caracteristici rare!

Aparatul de 5000 de dolari nu are nici macar camera foto. Smartphone-urile fac parte din gama 'Stealth'. Nu au nici macar camera foto functionala in partea frondala. Ideea din spatele telefonului care 'nu vede' este tocmai aceea de a-i proteja pe clientii foarte bogati care se tem ca pot fi spionati prin intermediul telefoanelor. Caviar produce dispozitivele in doua variante, PRO Stealth si Stealth Gold, ambele in cate 99 de exemplare.

In trecut, Caviar a inclus in produsele sale pietre pretioase sau designuri care nu se mai gaseau pe piata, aceasta fiind atractia catre oferta companiei de lux.