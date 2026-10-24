Gigi Becali, anunț despre transferul fotbalistului care a marcat în poarta lui Ștefan Târnovanu

Deși extrema stângă Remus Guțea (19 ani) a ieșit în evidență în partida directă prin golul marcat în poarta lui Ștefan Târnovanu (26 de ani), finanțatorul bucureștenilor nu ia în calcul aducerea sa în prezent.

Gigi Becali exclude investițiile în tineri

Întrebat dacă este interesat de serviciile fotbalistului grupării nou-promovate, Gigi Becali a susținut că poziția echipei în clasamentul Superligii nu-i permite să se gândească la achiziționarea de jucători tineri. Totuși, omul de afaceri nu a exclus posibilitatea de a încerca transferul după ce echipa sa va reveni în zona superioară a Superligii.

„Nu am stat. Nu mă interesează la ora asta nimic din ce făceam pe vremuri, adică să fac niște investiții în copii. Nu mă interesează. Nu-mi arde, până nu ies din treaba asta. Niciodată n-am fost în situația asta. Am avut și puncte diferență, aveam încredere în echipă”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Format la Videle, în județul Teleorman, Remus Guțea a mai evoluat pentru CS Mioveni, de unde a trecut liber de contract la FC Voluntari. În actuala stagiune, jucătorul cotat la 400.000 de euro potrivit Transfermarkt a adunat 12 prezențe și 5 goluri pentru trupa ilfoveană.