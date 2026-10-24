Gigi Becali, anunț despre transferul fotbalistului care a marcat în poarta lui Ștefan Târnovanu

Gigi Becali, anunț despre transferul fotbalistului care a marcat în poarta lui Ștefan Târnovanu Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul de la FCSB, Gigi Becali (68 de ani), a făcut anunțul în privința jucătorului de la FC Voluntari care a înscris împotriva roș-albaștrilor în runda precedentă din SuperLiga.

TAGS:
remus guteaGigi BecaliFCSB
Din articol

Deși extrema stângă Remus Guțea (19 ani) a ieșit în evidență în partida directă prin golul marcat în poarta lui Ștefan Târnovanu (26 de ani), finanțatorul bucureștenilor nu ia în calcul aducerea sa în prezent.

Gigi Becali exclude investițiile în tineri

Întrebat dacă este interesat de serviciile fotbalistului grupării nou-promovate, Gigi Becali a susținut că poziția echipei în clasamentul Superligii nu-i permite să se gândească la achiziționarea de jucători tineri. Totuși, omul de afaceri nu a exclus posibilitatea de a încerca transferul după ce echipa sa va reveni în zona superioară a Superligii.

„Nu am stat. Nu mă interesează la ora asta nimic din ce făceam pe vremuri, adică să fac niște investiții în copii. Nu mă interesează. Nu-mi arde, până nu ies din treaba asta. Niciodată n-am fost în situația asta. Am avut și puncte diferență, aveam încredere în echipă”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Format la Videle, în județul Teleorman, Remus Guțea a mai evoluat pentru CS Mioveni, de unde a trecut liber de contract la FC Voluntari. În actuala stagiune, jucătorul cotat la 400.000 de euro potrivit Transfermarkt a adunat 12 prezențe și 5 goluri pentru trupa ilfoveană.

  • Remus gutea
×
Remus gutea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Remus Guțea, gata de un transfer

După înfrângerea suferită în fața celor de la FCSB, elevul lui Florin Pîrvu a vorbit despre viitorul său. Susținător al grupării roș-albastre din copilărie, tânărul fotbalist a transmis că este pregătit să evolueze pentru orice club important din campionatul intern.

„Sunt foarte bucuros că am marcat. Îmi pare rău că nu am reușit să obținem cele 3 puncte. Sincer, cred că da, meritam mai mult. Am făcut un joc bun. Dacă eram puțin mai atenți, cred că puteam să marcăm și golul doi. Jocul ne dă încredere și pentru meciul următor. Eu zic că putem să obținem trei puncte. Eu sunt foarte bucuros. Încerc să îmi fac treaba pe teren. Dacă va veni o ofertă bună, pot să fac pasul oricând. Sunt într-o formă foarte bună. Cred că pot să fac pasul. Sunt deschis la orice ofertă”, a zis Remus Guțea, la flash-interviu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”
Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”
Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica
Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica
Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?”
Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?”
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - UTA, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții deschid scorul
FC Argeș - UTA, ACUM pe Sport.ro. Oaspeții deschid scorul
FCSB - Rapid, ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cum arată echipele de start
FCSB - Rapid, ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Cum arată echipele de start
Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid
Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid
Arsenal - Everton 2-0 | Victorie adusă de fundașii lui Mikel Arteta! „Tunarii” stau în costa lui Manchester City
Arsenal - Everton 2-0 | Victorie adusă de fundașii lui Mikel Arteta! „Tunarii” stau în costa lui Manchester City
Rebeca Andrade, aur la Campionatul Mondial de gimnastică pe Pro Arena și VOYO! Rezultatele finalelor de astăzi
Rebeca Andrade, aur la Campionatul Mondial de gimnastică pe Pro Arena și VOYO! Rezultatele finalelor de astăzi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Surpriza pregătită de Reghecampf pentru Pancu! Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid

Surpriza pregătită de Reghecampf pentru Pancu! Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Rapid

Reacția lui Bayern Munchen după ce Vincent Kompany a leșinat și a fost transportat de urgență la spital

Reacția lui Bayern Munchen după ce Vincent Kompany a leșinat și a fost transportat de urgență la spital

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”



Recomandarile redactiei
Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid
Bomba pregătită de Laurențiu Reghecampf! Dat ca și plecat de la FCSB, titular în derby-ul cu Rapid
Agonie pentru Compagno, fostul star al FCSB-ului: imaginile sosite din Coreea arată ghinionul italianului
Agonie pentru Compagno, fostul star al FCSB-ului: imaginile sosite din Coreea arată ghinionul italianului
Alex Maxim, cel mai bun de pe teren! Ce s-a întâmplat în meciul lui Gaziantep: notele jucătorilor români
Alex Maxim, cel mai bun de pe teren! Ce s-a întâmplat în meciul lui Gaziantep: notele jucătorilor români
Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”
Marea greșeală de la FCSB! „Gigi plătește o grămadă de bani ca să stea pe bancă?”
Arsenal - Everton 2-0 | Victorie adusă de fundașii lui Mikel Arteta! „Tunarii” stau în costa lui Manchester City
Arsenal - Everton 2-0 | Victorie adusă de fundașii lui Mikel Arteta! „Tunarii” stau în costa lui Manchester City
Alte subiecte de interes
FK Csikszereda - FC Voluntari 2-1, pe Sport.ro! Ciucanii, la prima victorie din sezon
FK Csikszereda - FC Voluntari 2-1, pe Sport.ro! Ciucanii, la prima victorie din sezon
Clubul a refuzat oferta FCSB, dar acesta așteaptă altă oportunitate: "Cred în mine, pot să fac pasul oricând"
Clubul a refuzat oferta FCSB, dar acesta așteaptă altă oportunitate: "Cred în mine, pot să fac pasul oricând"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

stirileprotv Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

stirileprotv România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

stirileprotv Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

stirileprotv Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!