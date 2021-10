Draya Michele, apariție incendiară la o petrecere. A purtat o ținută după care toți au întors capul 

Draya Michele este o cunoscută vedetă de reality-show din Statele Unite, motiv pentru care paparazzi sunt constant pe urmele ei.

Vedeta de 36 de ani a devenit celebră după relația cu Chris Brown, apoi a fost logodită cu jucătorul de fotbal american Orlando Scandrick, cel cu care are și un băiețel și de care s-a despărțit în urmă cu doi ani.

Tânăra a fost invitată la un eveniment pentru care a ales o ținută extravagantă formată dintr-o cămașă și un slip de culoarea pielii acoperit cu niște lanțuri aurii.

În 2011, Draya Michele a făcut parte din show-ul VH1 Basketball Wives LA, apoi a apărut și în One's Will to Love.