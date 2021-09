Denis Șerban, Butoiu, Pitu și Pașcovici, din nou în acțiune. Cupa ”Farul” aduce la Constanța foști fotbaliști din Liga 1

Cupa Farul se va disputa în perioada 3-5 septembrie.

Cupa Farul, cel mai mare turneu de Old-boys, se va disputa în perioada 3-5 septembrie pe stadionul Farul.

Mai multe nume sonore trecute prin curtea clubului constănțean, dar și alți foști fotbaliști din Liga 1, vor lua parte la această acțiune organizată de Asociația Farul Old Boys.

Stelian Carabaș, Denis Șerban, Adrian Senin, Mihai Stere, Adrian Pitu, Gheorghe Butoiu, Cosmin Pascovici, Ștefan Ciobanu, Ciprian Mozacu, Marius Mitu, Gabriel Zeciu, Cosmin Mărincean, Daniel Chiriță, Giani Căpușă, Răzvan Pădurețu, Eugen Baciu, Ionuț Bălan, Ion Viorel, Romeo Bunică, Stelian Stancu, Cristi Ionescu, Aurelian Dumitru, Irinel Voicu, Dorel Zaharia, Barbu Ion, Costel Petre, Cătălin Onofrei, Nicolae Tudorici, Cristian Crecan, Constantin Ghecereanu și Georgian Păun sunt cei care vor participa la acțiunea de la Constanța.

„Eveniment deschis pentru oricine iubește fotbalul! Meciurile se vor desfășura în Complexul sportiv Gheorghe Hagi (fost Stadion Farul)

CUPA “FARUL“ Constanța, 3-5 Septembrie 2021



Două secțiuni:

- Minifotbal 6 vs 6 fără limită de vârstă!

- Old boys 11 vs 11 plus 38 ani”, se arată într-o postare distribuită de Old Boys Farul Constanța.