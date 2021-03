BREAKING NEWS | Reporterul BBC a fost RAPIT in timp ce transmitea in direct! Caz INCREDIBIL: ce a putut sa i se intample

E alerta maxima dupa incidentul petrecut astazi!

Reporterul BBC care transmitea din Myanmar a fost rapid chiar in timp ce muncea.

Aung Thura a fost 'preluat' de mai multi barbati inarmati. Thura e doar unul dintre multii jurnalisti care au fost opriti sa-si faca meseria dupa lovitura de stat de pe 1 februarie.

Tara e in haos in contextul demonstratiilor impotriva fortelor militare care au preluat puterea dupa ce l-au inlaturat pe liderul ales in urma scrutinului de luna trecuta. Mai bine de 200 de oameni au fost ucisi in ultima luna si jumatate, dar asta nu i-a descurajat pe protestatari, care continua sa militeze pentru democratie.

Reporterul BBC e acum dat disparut de ore bune, iar BBC a emis un comunicat in care anunta ca face eforturi pentru gasirea corespondentului. "Le cerem autoritatilor sa ne ajute sa-l gasim si sa ne confirme ca e in siguranta. Aung Thura e un jurnalist acreditat BBC de multi ani", a scris postul britanic pe Twitter.



BBC statement on missing BBC Burmese journalist, Aung Thura pic.twitter.com/jmgiCc20so — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) March 19, 2021

