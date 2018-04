Au TAIAT din stadion ca sa faca bulevard! Asa ceva nu s-a mai vazut pana acum! FOTO AICI

O parte din peluza unui stadion a fost taiata de autoritati pentru a face loc unui bulevard. Autoritatile au decis ca e nevoie de un bulevard nou in oras, chiar in zona in care se afla stadionul local. O idee buna pentru a fluidiza traficul in zilele cu meci, dar aplicata intr-un mod incredibil.

Se intampla in orasul bulgaresc Varna, acolo unde cei care au construit soseaua au fost incurcati de o arena de fotbal din localitate.

Ei au decis sa taie pur si simplu o parte a peluzei si sa isi duca la capat misiunea. Arena avea 8000 de locuri inainte, acum capacitatea este mai mica. Autoritatile spera sa construiasca un stadion nou, de 20.000 de locuri. Pana atunci, spectatorii vor trebui sa se descurce cuu mai putine locuri in peluza.

Project management at its best! A new boulevard, constructed in the Bulgarian city Varna, passes right THROUGH some of the stands of a local stadium... pic.twitter.com/1s8ASMrNfZ