Căsătorită cu Bastian Schweinsteiger din 2016, Ana Ivanovic a anunțat că așteaptă încă un copil. Cei doi au împreună doi băieți, de patru, respectiv trei ani, iar acum familia lor se mărește.

Într-o postare realizată pe rețelele sociale, Ana a dezvăluit că ea și soțul ei vor fi în „inferioritate numerică” odată cu venirea pe lume a bebelușului pe care îl așteaptă.

Ana Ivanovic, retrasă de șase ani din tenisul profesionist

Fost număr 1 WTA, Ana Ivanovic (35 de ani) a vorbit cu sinceritate despre momentul când a luat decizia de a se retrage definitiv din tenis, în urmă cu exact șase ani.

„Să fiu sinceră, de-a lungul unui an am avut dificultăți cu accidentările și am simțit că nu pot să reintru în forma de care aveam nevoie pentru a reveni în top. Am simțit că sosise timpul să fac un pas înapoi și să privesc înspre alte oportunități, înspre alte dorințe”, a declarat Ana Ivanovic, într-un videoclip publicat pe Instagram.

2008 a fost cel mai bun sezon al carierei Anei Ivanovic, care a ieșit campioană la Roland Garros și finalistă la Melbourne.

„Cea mai mare schimbare în viața mea, după finalul carierei, a fost reducerea numărului de călătorii și de antrenamente. Rutinele care durau de dimineață până seara s-au schimbat. Mentalitatea e cea mai complicată parte din viața unui sportiv, deoarece te afli constant sub multă presiune.

Înveți atât de multe despre tine însăți, în special în tenis, ca sport individual. Presiunea însă m-a ajutat să cresc mult, ca persoană. Cred că am o mentalitate mai bună acum decât în urmă cu 10 ani, dar totul e un proces de învățare,” a adăugat Ana Ivanovic, care a recunoscut că nu s-a gândit să revină asupra deciziei de retragere.

„Să fiu sinceră, nu m-am gândit să revin în tenis, pentru că sunt mulțumită cu viața mea. Mi-e dor doar de competiție și puțin de călătorit,” a completat Ana Ivanovic, care a spus că performanțele Monicăi Seleș au reprezentat o mare parte din motivul pentru care s-a apucat de tenis. „Am început tenisul la vârsta de trei ani. Am văzut-o pe Monica Seleș și am vrut să o imit,” au fost cuvintele Anei Ivanovic.