Un profesor din Ploiesti jongleaza cu artele. Cand nu face arta pe panza, Cristian preda artele martiale. 

Elevii au ramas uimiti cand au vazut talentul profesorului.

Cristian e profesor in arte si recunoaste ca sunt zile in care nu se ridica de pe scaun pana nu termina un tablou. Halep l-a inspirat pentru urmatoarea pictura.

Profesor: Am avut zile in care am stat si 9 ore sa un tablou sa il fac

Reporter: Cine te inspira? Pe cine ai picta?

Profesor: Pe Simona Halep, cu o usoara tenta de umor.

Elevii lui au ramas uimiti cand au aflat ce talent ascunde profesorul lor de arte martiale.

