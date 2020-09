Un karatist somer a fost ales consilier local. El nu a promis nimic, a lipit doar 10 afise si in poza electorala apare in trening!

El are centura neagra la taewkondo si aikido si lupta contra coruptiei din politica.

Alexandru Degau detine centura neagra la taewkondo si aikido, iar in 2016 a facut parte din lotul Romaniei la Campionatul European de Taekwando unde, la 47 ani, a obtinut titlul de campion european. La ultimele alegeri locale, bihoreanul a pierdut alegerile pentru functia de primar, insa va fi consilier local in Beius, cel mai mare municipiu din Bihor, dupa Oradea, anunta ziare.com.

El a strans 248 de voturi in postura de candidat independent pentru functia de primar si 383 de persoane au votat pentru a-l trimite in Consiliul Local, trecand peste minimul de 300, cate erau necesare pentru a-si castiga acest drept. Ce e ciudat e ca acesta a avut doar 10 afise electorale in care a pozat in trening si nu a facut nicio promisiune electorala. "Multumesc alegatorilor mei! Nu am sa va dezamagesc, jur”, a transmis proaspatul consilier local.

Alexandru Degau este fiul fostului director al Bancii Nationale a Romaniei, sucursala Bihor, si a decis sa candideze la Primaria Beius in primavara, iritat de faptul ca administratia locala refuza sa-i raspunda la solicitarile pe care le-a inaintat pentru a afla modul in care se cheltuie banii publici in conditiile in care firma familiei sale, infiintata cu 28 de ani in urma, e cel mai mare contributor la bugetul Beiusului cu peste 66.000 lei din impozite si peste 100.000 lei din impozitul pe salarii, anual.

Degau este de profesie inginer electromecanic, dar, de-a lungul anilor, a preferat munca fizica. El a lucrat la dezafectarea unor mine in Petrosani, in Ungaria la realizarea investitiei BMW, la lucrari de infrastructura, a fost sofer profesionist pe masini grele, buldozere, excavatoare, camioane, portar la restaurant, muncitor in constructii in strainatate, iar in ultima perioada fost angajatul unei firme irlandeze care fabrica mancare de caini si lucrator portuar in Belgia.