Victorie pentru Catalin Morosanu la alegerile din Galati! Luptatorul a candidat pe plan local impotriva altor oameni cunoscuti din fotbal

Catalin Morosanu a castigat un mandat de consilier judetean in Galati.

Fostul luptator de K1 a mai fost in doua randuri consilier judetean la Iasi. Acesta a ales sa candideze in Galati deoarece aici isi face si studiile postuniversitare de aproximativ un an, fiind si legat de oameni din aceasta zona.

Morosanu a fost ales cap de lista pentru Consiliul Judetean, insa rezultatele pentru partidul pe care il reprezenta au fost foarte slabe. In ianuarie, Morosanu a avut o discutie cu primarul (care a fost si reales, de la partidul rival) privind oportunitatea unei gale de K1 in Galati. Gala urma sa aiba loc in luna mai insa datorita pandemiei aceasta a fost anulata.

De asemenea, alti doi oameni care au facut istorie pentru echipa locala, Otelul Galati, au candidat.

Dorinel Munteanu a fost pe listele PMP pentru Consiliul Local, nereusind insa sa castige un mandat deoarece partidul din care face parte a scos sub 5%. Marius Stan, fostul presedinte al Otelului, a candidat si el pentru functia de primar, fara sa aiba succes insa, scotand un rezultat sub 5%. Acesta a mai fost primar al orasului in perioada 2012-2016.

FOTO cu Catalin Morosanu si primarul din Galati