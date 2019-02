Artele martiale stramosesti, sportul pe care romanii vor sa il faca la fel de popular ca judo sau karate

Gabriel Hajas-Bucher, un medic dentist din Arad, vrea sa readuca la viata artele martial romanesti.

Aradeanul Gabriel Hajas-Bucher, medic stomatolog si fost vicepresedinte al Colegiului Medicilor Dentisti Arad, este cel care si-a asumat includerea vechilor metode de lupta de pe teritoriul tarii noastre in marea familie a artelor martiale mondiale. El a fost unul dintre pionierii karate-ului din zona de vest a tarii si a fondat primului club de karate din Arad, in 1980. Ulterior, el devenit primul roman care a obtinut diploma Asociatiei Japoneze de Karate (JKA) pentru centura neagra in karate (1985) si a organizat primului stagiu de karate condus de un maestru japonez la Arad si Timisoara - Masaru Miura, 6 dan (1984). In acest moment, aradeanul este arbitru international de karate categoria A si a participat la peste 100 de tabere de instructie in diferite domenii ale artelor martiale, detinand centura neagra cu gradul de 8 dan, primit de la Marele maestru Takemasa Okuyama.

Ce e extraordinar e ca Hajas-Bucher a infiintat Federatia Dacan - Artele Martiale Stramosesti, prima arta martiala romaneasca, care utilizeaza tehnici de lupta traditionale de pe teritoriul tarii noastre, atat cu mainile goale, cat si cu diferite arme (antice - sabia dacica falx, pumnalul de lupta sica, lancea si sulita dacica, securea de lupta, bata ciobaneasca, arcul de lupta de tip scitic, scutul / medievale - spada cruciata de doua maini sau sabia curbata de cavalerie pentru o mana).

"Dacan este o arta martiala romaneasca, bazata pe vechile tehnici de lupta din tara noastra. De asemenea, este un nou sport care am dori sa redestepte interesul pentru studiul artelor martiale stramosesti, evident prelucrate intr-o varianta moderna, actuala. Arta martiala Dacan este o creatie originala, diferita de artele martiale asiatice si am dori sa fie perceputa ca o tehnica nationala, pe linia artelor martiale europene.

De fapt, insusi termenul de <arta martiala>, deriva din <Artele Zeului Marte>, care s-au nascut cu mii de ani in urma in Europa, nu in Asia. In Orientul Indepartat nu s-au facut <Artele Zeului Marte>, ci alte discipline de lupta care aveau denumiri proprii, cum ar fi Kung Fu, Wing Chun, Budo, Karate, Aikido, Jiu jitsu etc. Doar foarte recent, in ultimii 100 de ani, au fost numite Arte Martiale, ca sa inteleaga mai usor lumea despre ce este vorba. Din pacate, adevarata origine a Artelor Martiale din Europa este putin cunoscuta si gresit inteleasa de catre multa lume, crezandu-se ca numai asiaticii au folosit astfel de tehnici.

Insa artele martiale au existat si in Romania, cu mii de ani in urma, acestea fiind artele martiale stramosesti. Vechii greci si, apoi, romanii, au practicat inca de acum peste 3.000 de ani diferite stiluri de lupta elaborate, pe care le-au utilizat si in competitii sportive, organizand Jocurile Olimpice Antice, unde existau multiple variante ale artelor zeului Marte: luptele, pugilatul, Pankration... Acestea erau intreceri fara arme, dar existau si probe sportive cu arme, cum ar fi lupta cu sabia, aruncarea sulitei sau tirul cu arcul.

M-am documentat asupra tuturor reprezentarilor antice de pe Columna lui Traian si de pe Monumentul Triumfal de la Adamclisi, fiind norocosi ca romanii s-au laudat cu marea victorie asupra dacilor si au imortalizat amanuntit in piatra figurile si tehnicile de lupta ale acestora, asa ca am putut sa trag concluzii interesante asupra stilului de lupta al dacilor si sa fac mari progrese in descifrarea acestor tehnici de lupta. De asemenea, am facut studii foarte amanuntite asupra surselor din sculpturile antice, din descoperirile arheologice aflate in muzee si din textele istoricilor antici, alaturi de studiile personale practice din ultimii trei ani, astfel ca tehnicile utilizate de noi sunt foarte asemanatoare cu cele folosite de daci.

Asa a luat nastere Arta Martiala Dacan, care sper sa devina in curand o arta martiala nationala. Incercam sa realizam un stil modern de utilizare a vechilor arme si tehnici, transformate in conformitate cu conditiile de siguranta si cu caracterul sportului actual. Scopul este sa includem Dacan in marea familie a artelor martiale mondiale, asa cum japonezii sau chinezii au inclus vechile lor metode de lupta", a declarat Gabriel Hajas-Bucher.