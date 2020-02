LUPTA PENTRU AUR! A luat MEDALIE la Campionatul European de karate cu ajutorul gimnasticii aerobice

Maria Coman si Leonard Moise sunt exemple pentru copiii de varsta lor.

Vicecampioana europeana la karate, Maria isi face timp si pentru gimnastica.

"Consider ca de la gimnastica am prins foarte bine, imi prinde foarte bine mobilitatea si ma ajuta sa dau mai bine picioarele in cap", a declarat Maria Coman.

Maria si Leonard au 15 ani si au obtinut cele mai importante medalii pentru Romania la Europeanul de karate. Trebuie sa astepte 4 ani ca sa mearga la Jocurile Olimpice.



Reporter: Ce ti-au spus colegii de la scoala si de aici dupa performanta reusita?

Leonard Moise: S-au ambitionat. Imi spuneau "Tu esti campion si eu...nu sunt? Vreau sa ma apuc si eu de un sport, sa fiu si eu ceva".