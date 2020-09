ANALIZA | Ce inseamna rezultatele alegerilor locale pentru echipele din Liga 1. Cine sunt castigatoarele si pierzatoarele votului de ieri

Pe 27 septembrie 2020 au avut loc alegerile locale din Romania, iar rezultatele pot avea repercusiuni si pentru cluburile din prima liga.

In cadrul alegerilor locale de ieri s-au votat primarii si membrii Consiliilor Locale ale localitatilor, dar si componenta Consiliilor Judetene si cine va conduce aceasta institutie regionala. Cum multe cluburi de fotbal sunt finantate cu bani de la bugetele locale sau judetene, iar cele din Liga 1 nu fac nota discordanta, conducatorii lor au urmarit cu sufletul la gura ca sa vada daca binefacatorii lor si-au pastrat locurile de conducere sau trebuie sa gaseasca alta sursa de finantare.

CASTIGATOARE

UTA Arad - Primarul interimar, Calin Bibart, a castigat un nou mandat, fiind o victorie PNL pe linie, la Consiliul Local, Consiliul Judetean si Presedintia CJ. Conducerea locala, care a finalizat si inaugurat noua arena din Arad si a ajutat financiar echipa sa promoveze in Liga 1, va avea acum mai multa libertate pentru a investi in acest club de traditie. Aradul este un fief traditional al PNL si, daca va ramane in Liga 1 la finalul acestui sezon, UTA poate redeveni una dintre fortele primei divizii, incepand cu 2021.

Poli Iasi - "Patronul din umbra" Mihai Chirica a castigat lejer un nou mandat de primar, iar PNL a castigat majoritatea in CJ, CL si postul de presedinte al CJ Iasi. Finantarea clubului nu este in pericol, Iasul avand sanse mari sa primeasca de la centru banii necesari pentru reconstructia unui nou stadion de 25.000 de locuri si 75 de milioane de euro.

Academica Clinceni - Desi a fost declarat incompatibil de Inalta Curte, Adrian Budeanu a fost lasat sa candideze de catre BEC si a castigat lejer un nou mandat, urmand sa poate forma si o majoritate in Consiliul Local (PNL-PMP). Finantarea clubului de fotbal nu este in pericol.

Gaz Metan Medias - Gheorghe Roman si PNL sunt marii castigatori ai alegerilor locale din Medias. Alaturi de Transgaz si Romgaz, autoritatile locale raman un partener fidel al echipei locale, activitatea clubului nefiind in pericol.

Sepsi Sf. Gheorghe - Echipa din Covasna a primit sume mari de bani direct de la guvernul maghiar, pentru construirea unei noi arene, a unei baze de pregatire si a unei academii performante. Insa, "ros-albii" au avut un suport important si din partea primarului Antal Arpad, care a castigat acum al patrulea mandat si va avea mai multa libertate de actiune la nivel local.

FC Hermannstadt - Astrid Fodor (FDGR) a castigat un nou mandat de primar al Sibiului, iar ajutorul financiar pentru echipa de fotbal va veni in continuare de la majoritatea PNL-FDGR, urmand ca modernizarea stadionului sa fie finalizata pana la finalul anului 2022.

NEUTRE

FC Arges - Pana de curand, Pitestiul a fost administrat de pesedistul Cornel Ionica, care a ajutat clubul de fotbal sa promoveze in Liga 1. Insa, mandatul acestuia nu a fost considerat corespunzator din punct de vedere politic si primaria a fost castigata de colegul de partid Cristian Gentea. PSD si-a adjudecat si majoritatea si presedintia CJ. Desi finantarea nu este in pericol, reconstructia stadionului "Nicolae Dobrin" nu va fi, probabil, o prioritate a guvernului PNL.

CSU Craiova - Lia Olguta Vasilescu este "nasa de botez" a clubului CSU Craiova, caruia i-a oferit finantare si stadionul "Ion Oblemenco" spre folosinta in conditii foarte avantajoase. Ea este noul primar al Craiovei, dupa ce a castigat cu emotii scrutinul, dar lidera PSD ar putea sa aiba viata grea in Consiliul Local, unde PNL, USR-PLUS si PER pot forma o majoritate pentru a bloca propunerile sale. PSD a castigat majoritate in CJ Dolj si are sefia institutiei judetene. In cel mai bun caz, sprijinul politic pentru echipa din Liga 1 va continua, dar forma si forta sa depind de alianta politica in cadrul CL si de scrupulozitatea cu care Prefectura va controla afacerile institutiei. In cel mai rau caz, echipa lui Ion Mititelu poate avea acces pe "Ion Oblemenco".

Chindia Targoviste - Actualul primar din Targoviste, Cristian Stan, a castigat un nou mandat, urmand sa aiba ajutorul PSD in CL si CJ. Desi finantarea nu va avea de suferit in acest sezon, bani pentru renovarea stadionului "Eugen Popescu" se vor lasa asteptati. In ultimul an, lucrarile la renovarea arenei au batut pasul pe loc, iar echipa a fost nevoita sa joace la Ploiesti.

FC Botosani - Primaria a fost castigata, la limita, de Cosmin Andrei (PSD). Fost viceprimar al orasului, el este un fan inrait al lui FC Botosani si a promis in campania electorala ca vrea sa ofere orasului o noua arena, iar clubul ar putea sa primeasca un sprijin mult mai consistent fata de ultimele mandate liberale. Conform ultimelor stiri, social-democratii sunt favoriti sa formeze majoritati in CL si in CJ, dar acest lucru poate insemna ca banii de la buget pentru stadion nu vor veni. In cel mai bun caz, castigatorii fiind nevoiti sa recurga la fonduri europene pentru ridicarea arenei.

Viitorul - Liberalul Virgul Chitac este noul primar al Constantei si PNL poate forma majoritatea in CL local si judetean cu USR-PLUS. Cel mai probabil, la Constanta se va reconstrui stadionul Farul si clubul-fanion al judetului va intra pe orbita primariei, dupa modelul clasic al administratiei liberale, urmand sa i se propuna lui Ciprian Marica sa cedeze marca si palmaresul. Daca Farul poate primi ajutor financiar si un nou stadion, Viitorul si Gica Hagi pot spera doar sa fie lasati sa joace pe noua arena, care va avea 15.000 de locuri.

PIERZATOARE

Dinamo - Unii oficiali ai clubului si unii lideri ai galeriei erau legati puternic de PSD, iar fostul viceprimar si actualul candidat PSD Dan Cristian Popescu este un fan inrait al "cainilor". Acesta promisese in campania electorala constructia unui nou stadion in Stefan cel Mare, construit din fonduri locale, daca CNI nu se va putea implica din cauza blocajul juridic cu Nicolae Badea. La un moment dat, el a propus chiar preluarea clubului de catre Primaria Sectorului 2. Insa, "Profu de Mate" a pierdut destul de clar in fata lui Radu Mihaiu, de la USR-PLUS-PNL, care anunta o mare chibzuinta in cheltuirea banului public, iar clubul Dinamo nu se afla printre proiectele sale de finantare.

FCSB - Fina patronului Gigi Becali, Gabriela Firea, a pierdut postul de primar al Bucurestiul, ceea ce poate insemna ca FCSB poate intampina greutati in inchirierea sau rezervarea Arenei Nationale, fieful sau traditional. Pana acum, latifundiarul a avut linie directa cu cel mai puternic politician din Bucuresti, dar noul primar general, Nicusor Dan, si implicarea USR-PLUS, dusmanul politic declarat al lui Becali, in noua alianta de conducere a Capitalei, va crea inca un obstacol in revenirea FCSB in fruntea fotbalului romanesc. Un pierzator mai mare decat FCSB in urma debarcarii Gabrielei Firea este doar CSM Bucuresti, clubul primariei urmand, cel mai probabil, sa se pulverizeze din lipsa de fonduri.

CFR Cluj - Conform informatiilor din presa, conducerea lui CFR Cluj este apropiata de politicianul Vasile Dancu si de organizatia PSD locala, care nu au reusit sa preia conducerea orasului si judetului de la Emil Boc si PNL, care sustin consistent pe "U" Cluj. Va fi interesant de vazut cum rezultatul acestor alegeri locale va influenta sansele la titlu ale echipei lui Dan Petrescu, campioana din ultimele trei sezoane, dar se poate anticipa un regres major.

Astra Giurgiu - Patronul Ioan Niculae este un important sustinator al PSD, fiind condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, in 2015, intr-un dosar privind finantarea campaniei electorale a candidatului social-democrat la alegerile prezidentiale din 2009, Mircea Geoana. Primar al Giurgiului a devenit Adrian Anghelescu, un liberal din noua generatie, care va beneficia si de ajutorul partidului in CL si CJ. Noul primar a promis investitii in infrastructura publica, cumpatare si transparenta si, in cel mai rau caz, daca autoritatile locale ii intorc spatele, Astra se poate muta din nou la Ploiesti sau poate fuziona si ceda locul in Liga 1.

FC Voluntari - Desi Florentin Pandele si PSD au castigat lejer alegerile locale din Voluntari, una dintre cele mai bogate localitati din jurul Bucurestiului, reteau de sprijin a acestuia in Capitala s-a naruit. Singurul candidat al PSD care si-a pastrat functia este Daniel Baluta, la Sectorul 4, dar acesta a avut mereu o relatiei politica incordata cu Gabriela Firea si sotul acesteia. Pentru Pandele urmeaza un nou mandat linistit, dar pentru FC Voluntari pot veni vremuri de austeritate si de cercetare a modului in care este finantat din bani publici.