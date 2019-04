Un barbat de 52 de ani din Cluj va alerga timp de 9 luni pana ajunge in Tibet: "Aveam nevoie de o schimbare in viata mea!"

Un clujean de 52 de ani va fi ca Forrest Gump si va alerga 7000 de km, pana-n Tibet.

Fost altet, clujeanul va parcurge 35 de kilometri pe zi si spera ca peste 9 luni sa ajunga in Tibet. Va scrie si o carte.

"O sa am suficient timp la dispozitie sa ma gandesc la un titlu. Ma simteam plafonat si am simtit nevoia unei schimbari in viata mea" spune Zoltan Pengo.

Omul si-a facut bugetul din sponsorizari - 1.000 de euro pe luna. Va evita zonele de conflict.

"Turcia, Iranul, nu prezinta pericol pentru un calator singuratic. Afganistanul este o tara asa mai cu cantec. In rucsac o sa am un sac de dormit, un laptop de mic dimensiuni, haine, o trusa medicala" a mai spus Zoltan.