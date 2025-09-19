Portalul Hunterbrook și jurnalistul Pablo Torre susțin că guvernul chinez a furat date cerebrale de la sportivi de top prin intermediul dispozitivului FocusCalm, în scopuri militare.

Chinezii, acuzați că au furat date cerebrale de la Sinner, Leclerc, Swiatek și jucătorii lui Man. City

FocusCalm este un dispozitiv de măsurare a activității cerebrale, care are integrate mai multe funcții care ajută la îmbunătățirea abilităților de concentrare și relaxare.

Hunterbrook și Torre susțin că un angajat al guvernului chinez ar fi obținut date cerebrale prin intermediul FocusCalm de la sportivi de top precum jucătorii de tenis Jannik Sinner și Iga Swiatek, pilotul de Formula 1, Charles Leclerc, dar și din partea unor jucători de la Manchester City.

Se pare că dispozitivele FocusCalm au fost create de BrainCo, un startup fondat la Harvard, dar mutat ulterior în China, care ar fi finanțat de guvernul chinez și care ar avea legături cu mai multe companii de robotică care își propune să antreneze soldați de elită.

Din acest motiv, au apărut speculații conform cărora datele obținute din partea sportivilor ar putea fi folosite în scopuri militare, fără acordul celor de la care au fost colectate.

