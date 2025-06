Competiția, desfășurată între 23 și 24 iunie, a reunit cei mai buni atleți paralimpici din lume și a reprezentat una dintre cele mai importante etape ale circuitului International Federation of Sport Climbing.

Într-o competiție cu​ peste 200 sute de sportivi din 26 de țări de pe 4 continente, performanțele lor nu doar că inspiră, dar demonstrează și calitatea muncii depuse de antrenori, staff și întreaga echipă Climb Again – nucleul acestui lot național.

Pentru sportivii cu dizabilități, Cupa Mondială de la Innsbruck nu este doar o competiție, ci o scenă de recunoaștere și validare. Participarea și medaliile obținute aduc nu doar bucurie, ci și vizibilitate, încredere și un pas important spre obiectivul final: calificarea la Jocurile Paralimpice.

Lotul României a fost format din sportivi care concurează în mai multe categorii de dizabilitate – deficiențe de vedere, neuromotorii sau amputații – demonstrând că limitele pot fi transformate în excelență.

„Anul acesta, la Innsbruck, am simțit cu adevărat forța unei echipe unite și curajoase. Cei 11 sportivi ai noștri nu doar că au urcat pe podium, ci au urcat peste propriile limite. Sunt profund mândru de fiecare dintre ei – nu doar pentru medalii, ci pentru felul în care au reprezentat România cu demnitate, determinare și speranță.”



— Claudiu Miu, antrenor coordonator al Lotului Național de Paraclimbing

Partenerii Lotului Național de Paraclimbing sunt: Comitetul Național Paralimpic, Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE), Viva Credit, Kaufland România, BRD Groupe Société Générale, ZUZU, Groupama Asigurări, Ayvens.

Photo credits @mosloc

Asociația Climb Again este o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă (FRAE) și la Comitetul Național Paralimpic, fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă. Din 2014, Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, sprijin psiho-emoțional și kinetoterapeutic pentru copii și tineri cu dizabilități: deficiență de vedere, de auz, tulburări neuromotorii, deficiențe asociate. Climb Again este și coordonatorul Lotului României de Paraclimbing. Mai multe detalii pe www.climbagain.ro.