Romania naturalizeaza un francez care va concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Delegatia Romaniei pentru competitia din Japonia se mareste.

Felix Duchampt este triatlonist si isi doreste sa concureze pentru tara noastra la Jocurile Olimpice. El a reprezentat deja Romania la Cupa Mondiala din Argentina, luna trecuta.

"Felix este un sportiv francez in curs de naturalizare. Suntem incantati de el, practic intr-un timp foarte scurt a devenit mai roman decat romanii.

Ne-a surprins ca stie deja foarte bine imnul Romaniei si e foarte mandru sa reprezinte tara noastra la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Insă visul lui cel mare este sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, el fiind parizian", a spus Vlad Stoica, președintele Federației Române de Triatlon.

Presedintele Federatiei de Triatlon spune ca francezul are deja certificat de nastere si ca totul este o formalitate de acum incolo.

"El a concurat anul acesta sub steag international pana s-a rezolvat cu actele de naturalizare, iar prima competitie in care a reprezentat Romania a fost Cupa Mondiala din Argentina, unde a obtinut medalia de bronz.

In momentul de faţă totul este in regula, are si certificat de nastere romanesc, dar pentru a deveni oficial cetatean roman mai este nevoie sa depuna juramantul. Sa vedem acum exact cand se va programa acest eveniment", a explicat Vlad Stoica.

Jocurile Olimpice de Vara de la Tokyo vor avea loc in perioada 24 iulie si 9 august 2020.