Reactia lui Mihai Covaliu, presedintele COSR, dupa ce 2 halterofili au fost depistati pozitivi! Romania risca excluderea de la JO

Razvan Martin si Roxana Cocos au fost depistati pozitiv.

Ambii sportivi au fost medaliati la Jocurile Olimpice de la Londra si au fost depistati pozitiv cu steroizi anabolizanti, la o retestare a probelor din 2012.

Potrivit regulamentului Federatiei Olimpice Internationale, "toate natiunile cu trei sau mai multe depistari pozitive la reanalizarile de la Beijing si Londra sunt pasibile de o interdictie de un an".

Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat pentru ProSport ca e nevoie de rabdare si ca trebuie asteptata proba B.

"Va dati seama ca noi am fost informati primii despre cele intamplate. Ulterior am luat legatura cu Federatia Romana de Haltere si le-am comunicat domnilor de acolo despre analizele respective. Federatia Romana de Haltere a luat la randul ei legatura cu cei doi fosti sportivi, iar acestia au fost de acord sa cerem sa se faca si probele B. Oricum asa era si procedura", a spus Mihai Covaliu.

"Nu are rost sa vorbim acum se eventuale sanctiuni sau decizii pe care noi le vom pana cand nu primim si rezultatul problelor B. Nu are rost sa vorbim ca o sa ne scada acum sansele la medalii. Nu are rost sa vorbim si ca riscam sa trimitem doar doi sportivi de la haltere la Olimpiada, deoarece nu este bine să ne pronuntam inainte. Fiti siguri ca dupa ce vom primi si analizele probelor B va vom anunta public si care sunt deciziile noastre. Dar va rog frumos sa le acordam celor doi fosti halterofili prezumtia de nevinovatie. Asa este normal", a incheiat Covaliu.