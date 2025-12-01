Prima victorie pentru România la Cupa Mondială pe Echipe Mixte 2025

În a doua rundă a grupei 4 de la Cupa Mondială Echipe Mixte de la Chengdu, echipa mixtă a României, antrenată de Andrei Filimon şi Ionuţ Seni, s-a impus cu 8-2 în faţa Braziliei, după ce a câştigat toate cele patru meciuri disputate.



Cu Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Elizabeta Samara, Ovidiu Ionescu şi Darius Movileanu la masa de joc, la simplu şi dublu, echipa mixtă a dictat ritmul în multe momente, iar tricolorii au construit jocul spre triumful obţinut în Sichuan Gymnasium.

Desfăşurarea întâlnirii România – Brazilia, scor 8-2

Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu – Karina Shiray/Felipe Arado 2-1 (11-7, 11-2, 7-11)

Andreea Dragoman – Victoria Stassburger 3-0 (11-5, 11-2, 14-12)

Darius Movileanu – Lucas Romanski 2-1 (11-2, 11-8, 6-11)

Elizabeta Samara/Bernadette Szocs - Victoria Stassburger/Karina Shiray 1-0 (11-4)

Pentru România urmează duelul decisiv cu Franţa, marţi, de la 04:00, pentru calificarea în Stage 2.

