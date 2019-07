Poveste FABULOASA: jucatorul de fotbal care a refuzat un contract de 1,75 de milioane $ in primul an ca profesionist: "Sorry, vreau sa fiu psiholog"

L-a lasat masca pe managerul clubului cand i-a zis ce decizie a luat!

Romell Guerrier a fost luat de Denver Broncos in echipa, desi nimeni nu l-a ales in draft-ul din NFL. Dupa numai cateva zile de antrenamente, wide receiver-ul lui Broncos a cedat. A spus 'nu' unui contract in valoare de 1,75 de milioane de dolari in urmatorii 3 ani. Atat ar fi castigat fie si fara sa joace un minut in liga profesionista!

Guerrier l-a anuntat pe managerul general John Elway ca se retrage din fotbal. Absolvent al Universitatii Florida Tech, Guerrier are o diploma de psiholog. Isi doreste sa lucreze cu copiii.

"E un lucru la care Romell s-a gandit bine. A discutat cu vamilia lui. Le multumeste celor de la Broncos pentru oportunitate, dar vrea sa faca altceva in cariera", a explicat agentul Sean Russi la "9 News".

Guerrier simtea ca are sanse mici sa intre in echipa lui Broncos, desi alti pusti care n-au fost draftati au ajuns pana la urma sa aiba succes la Denver. Trei dintre exemple sunt Chris Harris, CJ Anderson, Philip Lindsay.