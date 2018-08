"Leapsa" a devenit sport in toata regula! A fost organizat si un Campionat Mondial

Britanicii o numesc "chase tag" si au dus jocul copilariei noastre la un nivel profesionist.

World Chase Tag Championship a fost organizat, in vara anului trecut, pentru prima data in istorie. Fiecare echipa are 4 componenti, iar fiecare meci are 16 runde. Urmaritorul are 20 de secunde sa il atinga pe urmarit, iar castigatorul ramane pentru a se intrece cu un alt jucator din echipa adversa. In acest moment, exista 4 tipuri de probe: "team chase off", "multiplayer", "single chase off" si "winner stays on". Deoarece abilitatile esentiale sunt viteza, agilitatea si abilitatea de a depasi obstacolele, 90% dintre concurenti vin din parkour. Dar cel mai bun sportiv al competitiei a fost desemnat, in 2017, un practicant de kite surfing.

Participantii au spus ca, desi este un sport extrem de dificil din punct de vedere fizic, nu iti da senzatia ca ar fi epuizant pentru ca simti ca te joci. Organizatorii vor sa puna bazele unei ligi internationale, mai ales ca exista deja echipe in Marea Britanie, SUA, Japonia, Croatia si India, si cred ca fenomentul este mult mai simplu de invatat si mult mai putin costisitor chiar si decat fotbalul, considerat sportul universal prin excelenta. De asemenea, se vrea implementarea unor programe-pilot pentru construirea de terenuri si introducerea in programa unor gradinite si scoli generale din Marea Britanie. Urmatoarea competitie de anvergura va avea loc pe 9 septembrie 2018, in York Hall din Londra, o sala cu 1.200 de locuri, iar biletele s-au vandut deja integral.