Elisabeta Lipa anunta DEZASTRUL inainte de Jocurile Olimpice si insista ca sportivii sa se antreneze! "Daca nu continuam pregatirea, nu ne putem prezenta la Tokio"

Presedintele Federatiei Romane de Canotaj trage semnalul de alarma inainte Jocurilor Olimpice.

Elisabeta Lipa spune ca situatia sportivilor calificati la Tokio nu este de neglijat, iar daca statul nu gaseste solutii pentru ca aceastia sa-si continue pregatirea, competitia olimpica este compromisa.

"Eu nu sunt Nostradamus sa stiu daca sportivii vor pleca de la Snagov in urmatoarele zile. Se fac eforturi pentru a gasit solutii ca acesti sportivi sa fie in siguranta. Ei nu isi desfasoara activitatea in hoteluri, nu servesc masa in restaurante, nu intra in contact cu publicul, noi suntem pe circuit inchis. Ne vom supune legilor dupe ce nu va mai fi absolut nicio solutie.

Federatia Italiana de Tenis a dat o ordonanta pentru ca sportivii sa se antreneze. Toate federatiile cu care am vorbit sunt in pregatire. Canotaj nu se poate face acasa. La fel nici scrima, judo, kaiac, tir, ciclism, vorbesc de sportivii calificati. Daca te pregatesti acasa, te poti prezenta la un Campionat Balcanic, care nu e atat de important. Antrenamentele pentru sunt diferite, care odata intrerupte, nu ne putem prezenta la un nivel mare. Sau putem sa respectam principiul lui Coubertin, ca important e sa participi.

Oamenii cauta solutii, premierul, domnul Arafat, vor sa ne ajute. Asteptam din moment in moment", a spus Lipa, la PRO X.