Destinul lui David Popovici putea fi altul: „Băi, Țiriac, n-ai cum să-l duci acolo!” Planul omului de afaceri 

David Popovici (17 ani) este noua senzație a înotului. Sportivul legitimat la CS Dinamo a cucerit două medalii de aur la Campionatul Monddial din Budapesta, la probele de 100 și 200 m liber.

Performanța lui David Popovici l-a uimit și pe Ion Țiriac (83 ani). Omul de afaceri a dorit să contribuie la dezvoltarea tânărului și s-a oferit să-i asigure toate condițiile de antrenament în SUA, doar că în urma unei discuții cu președintele Federației Române de Natație, Camelia Potec (40 ani), s-a convins că înotătorul ar trebui să rămână în România.

„Lui David Popovici nu pot să îi recomand nimic! Mi-am permis să îi dau telefon doamnei președinte, care mi-a spus: ‘Băi, Țiriac, n-ai cum să-l pui să se ducă în SUA să se antreneze pentru că mai are doi ani de liceu, ăia au alt calendar, februarie, martie, aprilie. Iar calendarul nostru, cu campionate europene, mondiale, e la trei luni după. Și putem și noi!'”, a spus Ion Țiriac, în urmă cu ceva timp, pentru TVR.

Performanța lui David Popovici, răsplătită de România

David Popovici va fi răsplătit de statul român pentru performanțele incredibile de la Campionatul Mondial, după cum a dezvăluit prim-ministrul Nicolae Ciucă (55 ani). Acesta a anunțat joi, 23 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, că înotătorul va primi suma de un milion de lei, aproximativ 200.000 euro, din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Nicolae Ciucă.