David Popovici (17 ani) este noua senzație a înotului. Sportivul legitimat la CS Dinamo a cucerit două medalii de aur la Campionatul Monddial din Budapesta, la probele de 100 și 200 m liber.

Înotătorul a fost fel de sclipitor și la declarații. Popovici a impresionat cu dezinvoltura și sinceritatea sa. Ultima „victimă” a fost presa din Ungaria. După aurul obținut la 100 m liber, sportivul lui Dinamo a lăudat modul în care vecinii noștri au organizat Campionatul Mondial și este convins că mulți români vor alege Budapesta ca destinație turistică.

„Vă mulțumesc pentru modul în care ați găzduit această competiție. Sunteți grozavi. Aveți o țară foarte frumoasă. Cred că sunt aici pentru a treia oară. Mă bucur că suntem vecini. Mulți români pot veni aici în vizită”, a declarat David Popovici.

Performanța lui David Popovici, răsplătită de România

David Popovici va fi răsplătit de statul român pentru performanțele incredibile de la Campionatul Mondial, după cum a dezvăluit prim-ministrul Nicolae Ciucă (55 ani). Acesta a anunțat joi, 23 iunie, în cadrul unei conferințe de presă, că înotătorul va primi suma de un milion de lei, aproximativ 200.000 euro, din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Nicolae Ciucă.