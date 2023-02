Ce s-a ales de jucătorul care a refuzat-o pe Juventus și a fost 'interzis' în țara natală! Debutează în alt sport 

Internaționalul ceh a jucat alături de nume precum Petr Cech și Edin Dzeko și este cunoscut pentru meciurile jucate la naționala Cehiei, dar și pentru perioada petrecută la Eintracht Frankfurt. Retras din fotbal în urmă cu aproape trei ani, Fenin se pregătește să debuteze într-un sport complet diferit față de cel care l-a consacrat.

Fostul atacant a ajuns în atenția publică după o campanie spectaculoasă la Campionatul Mondial Under 20 din 2007. De atunci, Fenin, care juca la FK Teplice, a devenit un fotbalist pentru care s-au interesat numeroase cluburi. Mai mult, la un moment dat Juventus și Eintracht Frankfurt și-au arătat interesul pentru el, dar a ales să refuze „Bătrâna Doamnă” și să semneze cu gruparea din Bundesliga.

„Mondialul ne-a schimbat viețile. Jucam deja de ceva timp în campionat, însă am plecat ca o echipă de la care nimeni nu avea așteptări și ne-am întors staruri. După ce m-am întors în Cehia situația a fost extrem de dificilă, am primit multe oferte, a fost greu să decid unde să merg. Am avut doar două pe masă însă, Juventus și Frankfurt.

Am ales Eintracht pentru că urma să devin cel mai scump transfer din istoria clubului și aveam această certitudine, speram să primesc spațiu să joc. Nu ar fi fost cazul la Juventus, unde erau în echipă David Trezeguet și Alessandro Del Piero”, a declarat Fenin conform Daily Star.

Martin Fenin, suspendat de Federația din Cehia

În perioada petrecută în Bundesliga, Fenin și alți câțiva fotbaliști internaționali au fost suspendați pe perioadă nedefinită de către Federația Cehă de Fotbal după ce au încălcat serios regulamentul disciplinar. Deși s-a întors în 2010 la națională, incidentul și-a spus cuvântul, urmând să bifeze ultima sa apariție internațională.

„Am fost dați afară pentru nimic, a fost o poveste inventată. Nu a fost plăcut pentru noi când presa a sugerat că am ieșit cu prostituate. Erau prietene de ale noastre, fete normale”, a adăugat.

16 meciuri a jucat pentru naționala mare a Cehiei, având 3 goluri marcate.

Teplice, Eintracht Frankfurt, Energie Cottbus, Slavia Praga, FC Istres, Chemnitzer FC, FCZ Brno, Varnsdorf și FK Reporyje sunt cluburile pentru care a evoluat.

96 de meciuri a jucat în tricoul lui Eintracht Franfurt, înscriind 16 goluri și având 14 pase decisive.

Noua provocare din viața lui Martin Fenin! Spre ce sport s-a reorientat

După retragerea din fotbal, cehul s-a reorientat spre un alt sport, unul de contact. Martin Fenin urmează să își facă debutul în MMA, după ce a fost abordat de către Oktagon.

„Când am ajuns acasă și i-am zis soției mele, a spus că aș fi nebun să nu încerc și că vrea să vadă dacă încă mai pot fi atlet. Ea a fost motivul principal pentru care am acceptat provocarea și sunt mândru de asta. E mult mai dificil antrenamentul și mult mai solicitant decât fotbalul, mă obișnuiesc cu asta.

E o altfel de coordonare a corpului. Încep însă să mă bucur de asta, sunt curios cum va fi când pătrund în cușcă”, a adăugat fostul jucător.