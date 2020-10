Acuzatii RUSINOASE pentru un jucator de MONDIALE. Si-a batut cu BESTIALITATE sotia insarcinata si a fost TRANCHILIZAT pentru a se potoli

Fostul rugbist Sam Burgess (31 de ani) e in centrul unei anchete in Australia, fiind acuzat de violenta domestica si consum de droguri.

Burgess e un nume cunoscut iubitorilor rugby-ului, fiind component al nationalei Angliei la Cupa Mondiala din 2015. La nivel de echipa de club, britanicul a evoluat insa multi ani in Australia, acolo unde si-a construit si o familie, casatorindu-se in 2015 cu frumoasa Phoebe Hook, cu care a facut si doi copii, o fetita de 3 ani si un baietel de 2 ani. Sam si Phoebe s-au despartit insa in 2018, la mai putin de o luna dupa nasterea celui de-al doilea copil.

Presa din Autralia a iesit acum cu cateva dezvaluiri uluitoare despre Sam Burgess, facute in special de Phoebe, dar si de tatal acesteia. Astfel, fosta partenera a sportivului a afirmat ca a fost supusa la "violenta fizica, darsi la abuzuri emotionale si psihologice". "M-am simtit intimidata si speriata", a subliniat Phoebe, cazul ajungand in atentia autoritatilor de la Antipozi. De asemenea, tatal lui Phoebe sustine ca a asistat la o scena in care Sam si-a batut cu cruzime sotia insarcinata la acea vreme in 8 luni, injurand-o cu niste cuvinte care nu pot fi reproduse.

In acelasi timp, Sam Burgess e cercetat pentru consum de droguri recreationale, care l-au facut la un moment sa-si piarda controlul, in Australia vorbindu-se de un episod in care fostul rugbist a fost atat de violent intr-un conflict incat a fost injectat cu lichid tranchilizant.