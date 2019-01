A gresit tinta! Surpriza vietii pentru un pusti care a incercat sa jefuiasca un bunic de 68 de ani! Ce i-a facut fostul campion la kickboxing! FOTO

Talharul a incercat sa-i fure telefonul fostului multiplu campion mondial.

Un pusti de 20 de ani a avut parte de o surpriza uriasa cand a incercat sa jefuiasca un batran care mergea schiopatand in West Palm Beach. Talharul l-a lovit cu o sticla in cap si i-a cerut telefonul insa nu l-a primit. Ce a primit in schimb a fost o mama de bataie!

Batranul, pe numele lui Steve Shepherd, este un fost multiplu campion mondial la kickboxing. "Dintr-o data, bam. A inceput sa tipe la mine sa-i dau telefonul. Coastele lui erau expuse si l-am lovit. Am auzit un trosnet si a cazut la pamant. Sunt sigur ca i-am rupt o coasta. Eu mi-am obtinut faima dupa ce l-am batut pe cel care l-a facut KO pe Mike Tyson. Ce a invatat pustiul este ca a ales persoana gresita. Aproape ca imi pare rau de el" le-a spus Shepherd celor de la The Sun Sentinel.

Talharul a reusit sa fuga de la fata locului, iar Shepherd a ajuns la spital dupa lovitura incasata in ureche ce i-a afectat timpanul.