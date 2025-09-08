Presa spaniolă indică faptul că mijlocaşul englez ar putea relua încă din această săptămână antrenamentele cu grupul în mod parţial, în special exerciţiile cu mingea.



Jude Bellingham se întoarce la antrenamentele lui Real Madrid



După o pauză de patru zile, legată în special de pauza internaţională, clubul spaniol va relua antrenamentele luni după-amiază la Valdebebas, sediul Realului din suburbia Madridului.



Şi vestea bună a unei reintegrări treptate ar putea veni foarte repede.



Pe 16 iulie, Jude Bellingham a fost operat pentru o problemă recurentă la umărul stâng, imediat după eliminarea Realului de către Paris-SG în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor (4-0 pentru PSG), pe 9 iulie.



Deşi recuperarea jucătorului s-a desfăşurat fără probleme, staff-ul tehnic al Realului nu va risca nimic în ceea ce priveşte revenirea sa pe teren, aliniindu-l doar atunci când va fi 100% recuperat.



News.ro.

