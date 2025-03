Correa riscă o suspendare de până la 12 etape după ce a înjurat arbitrul

Correa a părăsit terenul adresându-i mai multe înjurături arbitrului. Guillermo Cuadra le-a notat în raport, iar argentinianul riscă acum o suspendare cuprinsă între 4 și 12 etape, potrivit As.



Iturralde Gonzalez, specialistul în arbitraj de la As, crede că Angel Correa se va alege cu cel puțin 5 etape de suspendare, aici fiind inclusă pedeapsa pentru faultul asupra lui Djene, cât și cea pentru cuvintele adresa arbitrului.



Correa, care a împlinit chiar astăzi vârsta de 30 de ani, și-a prezentat scuzele la scurt timp după meci, prin intermediul unui mesaj postat pe X.



"Vreau să îmi prezint scuzele arbitrului Guillermo Cuadra Fernandez pentru reacția mea de după eliminare. Respect pe deplin arbitrii, iar reacția nu mă caracterizează. Am fost foarte nervos pentru că am lăsat echipa în 10 oameni într-un moment delicat. Prin urmare, am reacționat în cel mai rău mod posibil.



Vreau să îmi prezint scuzele și față de colegi, antrenori și fani pentru o acțiune pe care nu trebuia să o fac și care ne-a costat scump", a scris Correa, campion mondial cu Argentina în 2022.

Pentru Atletico Madrid a fost un pas greșit în lupta pentru titlu. Echipa lui Diego Simeone a rămas cu 56 de puncte și e pe 3, la egalitate cu Real Madrid și cu un punct mai puțin decât liderul FC Barcelona, care are un meci în minus.