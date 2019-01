Simeone semneaza contractul carierei! Va fi al treilea cel mai bine platit antrenor din lume

Diego Simeone este foarte aproape de a semna contractul care il va duce direct pe podiumul celor mai bine platiti antrenori din lume.

Simeone este in negocieri avansate cu Atletico Madrid pentru prelungirea contractului scadent in 2020. Noua intelegere va fi valabila pana in 2022, informeaza Cadena Ser. Jurnalistii spanioli mai noteaza ca Natalia, sora antrenorului argentinian, se afla deja la Madrid pentru a pune la punct ultimele detalii ale contractului.

Noul contract vine si cu un salariu pe masura. Simeone va castiga 22 de milioane de euro pe sezon, ceea ce il va urca direct pe locul 3 in topul celor mai bine platiti antrenori din lume.

Doar Guardiola, cu 23 de milioane de euro pe sezon, si Marcello Lippi, selectionerul nationalei Chinei cu 22,9 milioane de euro pe sezon, castiga mai bine decat Simeone.