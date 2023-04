Răspunsul lui Xavi pentru tatăl lui Ansu Fati! Ce a transmis antrenorul lui FC Barcelona

FC Barcelona a înregistrat 68 de puncte după 26 de etape disputate în primul eșalon al campionatului din Spaniei. Catalanii au obținut, în consecință, 22 de victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri până acum.

Ansu Fati nu a mai oferit același randament ca în sezoanele precedente, iar asta l-a făcut să-și piardă locul de titular în lotul lui Xavi Hernandez, chiar dacă a primit numărul 10 la FC Barcelona.

Tatăl fotbalistului a răbufnit la adresa situației lui Ansu Fati la gruparea catalană (DETALII AICI), iar Xavi, antrenorul Barcei, a oferit un răspuns la adresa internaționalului spaniol.

„Am multă încredere în Ansu Fati. Vreau să cunoască succesul aici. E calm și focusat. Se antrenează foarte bine. Îl înțeleg pe tatăl său, dar nu dau importanță. Ansu are doar 20 de ani. Trebuie să fii răbdător. La Barca e multă competiție”, a spus Xavi, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

Xavi: "I have a lot of faith in Ansu Fati. I want him to succeed here. He's calm and focused. He's training very well. I understand his father, but I don't give it importance" ???????? #FCB

"Ansu is only 20 years old. You have to be patient. At Barça there is a lot of competition". pic.twitter.com/Uxl990t0yy