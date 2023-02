Xavi Hernandez, iritat când a fost întrebat despre posibila plecare a „moștenitorului” lui Messi: „Am încredere oarbă în el!” 

Catalanii sunt pe primul loc în campionat și pot mări avantajul față de Real Madrid, care joacă finala Mondialului Cluburilor. Xavi Hernandez a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu echipa fostului antrenor al grupării blaugrana, Quique Setien.

Antrenorul de pe Camp Nou a fost întrebat și despre zvonurile apărute în jurul „decarului” Barcelonei, Ansu Fati (20 ani), tânărul fotbalist care a preluat tricoul lui Leo Messi la plecarea legendei de pe Camp Nou. Așteptările în cazul lui Fati au fost mari, însă prestațiile din acest sezon au fost slabe, astfel că s-a scris că ar putea pleca de la echipă.

Xavi Hernandez, iritat când a fost întrebat despre plecarea lui Ansu Fati

Xavi Hernandez nu a fost fericit cu întrebarea primită despre Fati, astfel că a răspuns pe măsură, punctând că pentru el fotbalistul este extrem de important pentru echipa sa și netransferabil.

„Pentru mine da, e netransferabil, nu există nimeni transferabil la acest nivel. Nu înțeleg de ce vorbim despre astfel de lucruri, de vânzarea lui Ansu, în special în mediul catalan, mai ales acum că s-a încheiat perioada de mercato.

Este un jucător fundamental pentru noi, am extrem de multă încredere în el și multă speranță. Este un jucător al prezentului și viitorului.

I-am spus și lui că avem mari așteptări de la el și am încredere oarbă în el. Am multă încredere în toți, în special în Ansu. Trebuie să aibă răbdare și să facă lucrurile pas cu pas. Tinerii vor să facă totul pe grabă. Eu am jucat timp de trei ani cu numărul 26 pe tricou”, a spus Xavi conform Mundo Deportivo.