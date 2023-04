Cadoul primit de Cristiano Ronaldo de la Al-Nassr, după ce a doborât recordul la naționala Portugaliei

Cristiano Ronaldo a doborât recordul all-time pentru cele mai multe apariții internaționale, după ce a participat în preliminariile pentru Campionatul European din 2024 cu naționala Portugaliei, într-o partidă cu Liechtenstein.

Al-Nassr i-a pregătit un cadou starului lusitan, care în februarie a împlinit 38 de ani. Atacantul a fost primit înapoi la club cu un tort „istoric”. Ronaldo a lăsat și un mesaj pe rețelele social media.

„Mulțumesc Al-Nassr și colegilor pentru că au sărbătorit realizarea ma să devin cel mai convocat jucător la națională”, a scris Cristiano Ronaldo pe Twitter.

Thank you to @AlNassrFC_EN and my team mates for celebrating with me this achievement of becoming the most capped men’s international player. Wishing a happy birthday also to @A_ghareeb29 ???? pic.twitter.com/dJfQhCHhfU