OFICIAL Stadionul Barcelonei își schimbă numele! Contract uriaș de sponsorizare obținut de formația catalană

Barcelona a anunțat că a ajuns la un acord cu compania suedeză Spotify, care devine principalul sponsor al clubului catalan pentru următoarele patru sezoane, conform Mundo Deportivo.

Contractul va intra în vigoare la începutul sezonului 2022/2023, când va fi schimbat și numele stadionului Barcelonei în Spotify Camp Nou. Compania de servicii de streaming audio va înlocui actualul sponsor principal al catalanilor, Rakuten.

În plus, sigla sponsorului principal va apărea pe partea din față a tricourilor, atât pentru echipa masculină, cât și pentru cea feminină.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before ????