"N-am indraznit nici sa ma uit in ochii lui!" Cine este jucatorul care l-a intimidat pe uriasul Messi

Lionel Messi a povestit despre primele experiente in vestiarul Barcelonei.

Capitanul catalanilor a vorbit despre un episod petrecut in 2007, atunci cand a devenit coleg cu Thierry Henry. Messi, care avea 20 de ani la acea vreme, a spus sa nu a avut curajul sa-l priveasca in ochi pe francezul venit de la Arsenal.

"In prima zi in care a intrat in vestiar, nici macar nu am indraznit sa ma uit in ochii lui. Stiam tot ce a facut in Anglia, aveam o imagine foarte clara despre el, il admiram mult, iar deodata eram amândoi in aceeasi echipa.

L-am iubit pe Henry. Finaliza actiunile cu asa o usurinta... Cum se indrepta spre poarta si transforma fazele in gol... Parea totul atat de natural", a povestit Messi, pentru Marca.