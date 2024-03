Lovitură pentru Kylian Mbappe! L'Equipe a dezvăluit că francezul va fi cel mai bine plătit jucător de la Real Madrid

După cinci sezoane petrecute la campioana din Ligue 1, Kylian Mbappe a decis să plece de la PSG, șansele cele mai mari sunt să semneze cu Real Madrid, grupare care și-l dorește de mai mulți ani.

Atacantul ar urma ajungă la gruparea de pe Santiago Bernabeu în vară, când îi expiră înțelegerea cu parizienii. Fosta campioană a Europei îl va transfera gratis, însă se pregătește să-i ofere un salariul uriaș.

Publicația L'Equipe a dezvăluit că liderul din La Liga este dispusă să-i ofere între 2,5 și 3 milioane de euro pe lună, ceea ce înseamnă o remunerație anuală între 30 și 36 milioane de euro. În aceste condiții, Kylian Mbappe ar deveni cel mai bine plătit jucător de la Real Madrid, în condițiile în care Vinicius Jr. și Jude Bellingham primesc în jur de 20 de milioane anual.

Chiar și în aceste condiții, salariul atacantului francez va fi la jumătate decât ceea ce primește în prezent, la PSG. Campionul mondial din 2018 câştigă de aproape şase ori mai mult decât compatriotul său Ousmane Dembele şi brazilianul Marquinhos, colegii săi de la PSG, ambii cu salarii de 1,12 milioane de euro.

