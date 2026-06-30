Sergio Scariolo va fi înlocuit de Pedro Martinez

Florentino Perez (79 de ani) a reușit să câștige un nou mandat la cârma clubului polisportiv Real Madrid. După consemnarea victoriei sale, președintele madrilenilor l-a numit pe Jose Mourinho ca antrenor principal al echipei de fotbal.

Nu este singura schimbare din cadrul clubului, pentru că gruparea din Castilia a decis să-l schimbe pe Sergio Scariolo (65 de ani), antrenorul italian al echipei de baschet, cu spaniolul Pedro Martinez (65 de ani). În ultimul sezon, acesta a condus pe Valencia Basket, care a câștigat titlul de campioană în Liga ACB și a ajuns în Final Four-ul Euroligii. Noul club va plăti 1 milion de euro pentru transferul său.

În stagiunea trecută, madrilenii au terminat pe locul al cincilea în Liga ACB (au ratat calificarea în ediția viitoare a EuroLigii), a pierdut finala EuroLigii (85-92 cu Fenerbahce), au pierdut finala Copa del Rey (89-100) și ultimul act al Supercopa de Espana (94-98 cu Valencia). Real Madrid are secții de fotbal masculin, fotbal feminin și baschet masculin și a mai avut echipe de handbal masculin (Real Madrid Balonmano / 1952-1959) și rugby (Real Madrid Rugby / 1924-1948).

Pedro Martinez are o carieră îndelungată în Liga ACB

Pedro Martinez este născut la Barcelona și, de-a lungul carierei, a fost antrenor principal la Joventut Badalona, CB Manresa, CB Salamanca, CB Granada, Menorca Basquet, Clunb Ourense, Tenerife CB, CB Gran Canaria, CD Baskonia, CB Estudiantes Madrid, CB San Josep Girona, Betis Sevilla și Valencia BC.

În palmares are FIBA Korac Cup (1990), titlul de campion în Liga ACB (2017, 2026), Supercupa Spaniei (2005, 2025), EuroLeague Coach of the Year (2026), EuroCup Coach of the Year (2017, 2025), FIBA Champions Coach of the Year (2022) și AEEB Spanish Coach of the Year (1994, 2017).

Real Madrid Baloncesto este unul dintre cele mai puternice echipe de baschet din Spania și din Europa, având în palmares Euroliga (11), Saporta Cup (4), Korac Cup (1), Eurocup (1), Intercontinental Cup (5), titluri de campioană a Spaniei (38), Cupa Spaniei (29) și Supercupa Spaniei (10). Evoluează în Moviestar Arena (15.000 de locuri). Vedetele lotului actual sunt Sergio Lull, Alex Len, Trey Lyles, Alberto Abalde, Facundo Campazzo, Mario Hezonja și Edy Tavares.

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