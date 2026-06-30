Căutările celor de la Real Madrid pentru un fundaș au intrat în impas.

Potrivit publicației The Athletic, Real Madrid a renunțat la transferul fundașului central Nico Schlotterbeck de la Borussia Dortmund, deși internaționalul german s-a aflat o perioadă îndelungată pe lista de interes a clubului spaniol.

Schlotterbeck era considerat unul dintre principalii candidați pentru consolidarea defensivei „Los Blancos”, după un sezon în care echipa s-a confruntat cu numeroase accidentări și probleme în apărare. Cu toate acestea, situația s-a schimbat semnificativ în ultimele săptămâni.

Conform ultimelor informații din presa din străinătate, Real Madrid își dorește în continuare să transfere un fundaș central în această vară, însă numele lui Schlotterbeck nu se mai află printre opțiunile luate în calcul.

Accidentarea lui Schlotterbeck modifica planurile lui Real Madrid

Fundașul Borussiei Dortmund a suferit o accidentare la gleznă în timpul Cupei Mondiale, iar perioada de indisponibilitate urcă la aproximativ două luni.

Din acest motiv, germanul va rata nu doar restul competiției, ci și primele etape ale noului sezon din La Liga, aspect care a cântărit decisiv în analiza conducerii de pe Santiago Bernabeu.

Presa spaniolă susținea că Real Madrid continuă să monitorizeze situația jucătorului, considerând că valoarea sa justifică interesul chiar și în contextul problemelor medicale.

Totuși, jurnalistul Mario Cortegana a dezvăluit că Nico Schlotterbeck a ieșit definitiv din calculele clubului pentru această perioadă de transferuri, ceea ce reduce la zero șansele ca mutarea să se concretizeze în această vară.