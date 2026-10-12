După imensa frustrare, a apărut dorinţa de a reveni la calm. Sâmbătă seară, meciul din La Liga dintre Real Madrid şi Villarreal (1-0) s-a încheiat în haos. Intrat pe teren în repriza secundă, după ce fusese lăsat pe bancă pentru prima dată în acest sezon, Vinicius Junior a crezut că a marcat înainte de a fi eliminat pentru că l-a tras de păr pe Nathan Saliba la începutul acţiunii (minutul 71).

Jose Mourinho pune piciorul în prag!

O decizie de arbitraj care l-a înfuriat atât de tare pe José Mourinho, încât şi-a anulat conferinţa de presă şi a refuzat să discute cu comentatorii oficiali ai campionatului spaniol, aşa cum este obligat să facă după fiecare meci.

Dacă tehnicianul portughez este expus unei sancţiuni disciplinare din La Liga, alegerea sa de a boicota întâlnirile cu presa ar fi fost motivată de teama de a rosti cuvinte care l-ar fi expus unei sancţiuni mai mari, de exemplu, făcându-l să rateze El Clasico cu Barça din 25 octombrie, potrivit Marca, citat de News.ro.

Potrivit cotidianului spaniol, în vestiarul madrilen a domnit un sentiment de „nelinişte” după fluierul final, jucătorii fiind împărţiţi între nedreptatea eliminării lui „Vini” şi uşurarea de a se fi impus după o pauză internaţională lungă şi tumultuoasă.

José Mourinho ar vrea să „pună capăt haosului” amintindu-le jucătorilor săi că frustrarea nu se va evapora imediat, dar furia i-ar putea costa scump pe teren în următoarele întâlniri.

Obiectivul „Special One” este de a împiedica echipa Real Madrid să-şi piardă calmul din cauza fiecărei decizii percepute ca nedreaptă, ca nu cumva să fie redusă inutil la 10 oameni sau să se confrunte cu suspendări. „Real Madrid nu îşi poate permite ca fiecare incident controversat să o târască într-o spirală de tensiune, sancţiuni şi epuizare”,scrie Marca.

În timp ce La Liga aşteaptă o decizie privind situaţia lui Vinicius Junior, Real Madrid se deplasează miercuri la AS Roma pentru un meci din Liga Campionilor (22:00).